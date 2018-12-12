Известный врач выступил с пламенным постом о пользе презервативов

Шазрил Шахаруддин/ Instagram

Известный в Юго-восточной Азии доктор Шазрил Шахаруддин опубликовал в Instagram пост, в котором настаивал на том, что нужно использовать презервативы во время секса - ради борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИД в регионе.

"Когда мы говорим о сексе, люди обычно уклоняются или считают, что говорить об этом в социальных сетях запрещено. Но посмотрите, во что вылилось игнорирование данной темы. 280 тысяч человек инфицированы ВИЧ в Азиатско-Тихоокеанском регионе в прошлом году, и, честно говоря, я потерял нескольких своих близких друзей из-за СПИДа", - написал врач.

К пост Шахаруддин прикрепил фотографию, на которой он позирует с пачкой презервативов известного бренда.

В ответ медика раскритиковала солидная часть его подписчиков - якобы он скрыто попытался отрекламировать контрацептивов и идеи "распутной жизни /свободного секса".

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые из США создали противозачаточные средства для мужчин.