Рождественский сочельник: самые красивые и яркие поздравления с праздником

6 января православные отмечают Рождественский сочельник – ночь перед Рождеством.

В Украине канун Рождества называют Святвечер. А следом за Рождеством нас ждут Святки – 12 дней от Рождество до 19 января – Крещения. Они символизируют собою 12 месяцев наступившего года.

Читайте такжеКороткие поздравления с Рождеством и Новым годом 2019 на словах и в волшебных открыткахВ Святвечер принято колядовать, а девушки гадают на суженного.

Это заключительный день Рождественского поста. При этом за стол в этот вечер садиться до первой звезды нельзя.

На стол хозяева подают 12 блюд – символизирующих 12 апостолов – причем все двенадцать должны быть постными, ведь мясо вкушать разрешается лишь со следующего дня.

Главред подобрал для вас поздравления с праздником на русском и украинском языке.

Рождественский сочельник: поздравления на русском языке

В Рождественский сочельник, в грядущий светлый праздник Рождества желаю, чтобы на небе всегда сияла звезда большого счастья и удачи, чтобы дом твой хранил уют и атмосферу радости, чтобы в добрый вечер душа открылась для больших надежд и великих свершений, а сердце подарило близким свою любовь и нежность.

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3 смс - 173 символа:

В светлый тихий вечер сочельника хотим со всей теплотой души пожелать Вам здоровья, мира и добра, гармонии, покоя и достатка в Ваших семьях, любви, терпения и веры в лучшее.

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4 смс - 234 символа:

Поздравляю с Рождественским сочельником. Хочу от души пожелать мира и достатка, радости и красоты, гармонии и любви, надежды и благополучия, удачи и душевного тепла. Знай, счастье уже в пути, верь, что все будет еще лучше, чем сейчас.

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3 смс - 178 символов:

В канун рождения Иисуса,

Желаю пусть свершится чудо.

Пусть исцелится тот, кто болен,

Счастливым станет обездоленный.

Любовь пусть одинокий повстречает,

И ангел всем нам помогает!

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2 смс - 123 символа:

В сочельник перед самым Рождеством,

Я всем добра и мира пожелаю,

Еще здоровья, счастья и добра,

А также на достаток урожая.

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3 смс - 178 символов:

В Рождественский сочельник

Желаю волшебства,

Всех благ, тепла, веселья,

И счастья, и добра.

Звезда над небосводом

Пусть всходит поскорей.

Добра, уюта много

И очень светлых дней.

Різдвяний святвечір 2018: красиві привітання у Святий вечір

У Різдвяний святвечір я бажаю світлого світу і цього добра, душевного спокою і тепла, чуйного серця й щирої любові, веселого свята в будинку і вірного щастя, небесної благодаті і доброї надії!

***

Яскрава зірочка зійшла,

Свята вечеря підійшла,

Кутя, вареники, грибочки,

Квасоля, риба, огірочки...

Нехай лунає в хаті сміх,

3 Різдвом Христовим вас усіх!

***

У різдвяну ніч нехай

Прийде до тебе велике чудо,

Швидше бажання загадай,

Адже диво зараз всюди!

Господь подарує нехай тобі

Любові, здоров'я, віри в серці,

Моментів радісних в долі,

І на щастя відкриє дверцята!

***

Ніч напередодні Різдва — це торжество світлих сил над злом. Бажаємо вам добра, радості, благополуччя та удачі! І нехай у ваших серцях також буде зроблено вибір на користь чуйності, терпіння і співчуття до всіх оточуючих людей.

Напомним, уже второй год подряд 25 декабря Украина отмечает католическое Рождество. И это официальный выходной. Аналогично выходным является и 7 января 2019 года – православное Рождество Христово.

При этом все чаще звучит мнение о необходимости переноса даты Рождества в Украине – чтобы отмечать этот праздник один раз. Подробнее читайте в нашем материале "Христос родился один раз": когда перенесут дату Рождества в Украине.

Как сообщалось, Главред узнал интересные факты о празднике. Подробнее читайте в материале Что не надевать и почему нельзя экономить: приметы и особенности католического Рождества в Украине.

Читайте такжеВіншування на Різдво 2018 та патріотичні привітання з Різдвом і Новим рокомРанее в УПЦ КП прокомментировали перенос даты Рождества Христова. В то же время предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний решил заняться реформированием Рождества. По его словам, Украина пока что к этому не готова – поэтому над этим вопросом надо работать.

Католическое Рождество в Украине стало официальным выходным с прошлого года. В Украине Закон о новом государственном выходном на Рождество по григорианскому календарю (25 декабря) вступил в силу 30 ноября 2017 года.

Согласно закону, 25 декабря стало выходным праздничным днем. В то же время День труда — выходной только 1 мая, а следующий день стал рабочим.

Это будет единственный трехдневный уик-энд. Причем смещенный: суббота – 22 декабря – будет рабочей, зато понедельник и вторник (24 и 25 декабря) – выходными.

Кстати, аналогично – три дня подряд – отдыхаем на Новый год-2019 в Украине.

Главред также разобрался в календаре-2019 праздников и выходных в Украине. Помимо традиционных выходных в субботу и воскресенье жители Украины получат в 2019 году дополнительно еще 11 выходных благодаря государственным и религиозным праздникам.