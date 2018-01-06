Православные христиане отмечают Рождественский сочельник: приметы и традиции

Светлый праздник Рождества Христова веками сопровождало множество традиций, обрядов, примет, песен, поговорок — некоторые утратились, некоторые стали известны во всем мире.

И пусть не все наши традиции постигла счастливая судьба "Щедрика" — с каждым годом интерес ко всему, что отзывается внутри голосом далеких предков, крепнет, и традиции возрождаются. Рождественская ночь — волшебная, и все загаданное обязательно сбудется.

Как подготовиться к празднику Рождества

С 27 ноября празднику Рождества всегда предшествует рождественский пост (Филипповка). Задачей хозяйки в течение этого поста была генеральная уборка дома и приготовления к празднику Рождества. Собственно, подготовка, на самом деле, начиналась еще с лета, с праздника урожая, когда сплетался сноп-дидух (первый или последний сноп зерна, который не молотили и который, считалось, обеспечит урожай на следующий год), и продолжалась всю осень и зиму. Он же и служил украшением дома в Рождество — выполнял примерно те же функции, что сегодня елка. (Кстати, елки в России И Украине появились в начале прошлого века, и в некоторых местностях их не ставили на пол, а подвешивали к балкам у потолка.)

Хорошая хозяйка должна была приготовить новую одежду себе, мужу и детям (что значило — наткать полотна, выбелить его, сшить и вышить своими руками), подготовить новую посуду. У хозяина были иные рождественские заботы: закоптить мясо, поставить для созревания вино и горилку... Финальную уборку делали 2 января, на Игната: за дело брались девушки, которые не только убирали, но и украшали хату — дидухом, еловыми ветками, сплетенными в венок-"паучок".

4 января, на Анастасии, завершались заготовки продуктов для праздничных трапез. Утром 6 января хозяйка поднималась с рассветом, чтобы набрать рассветной воды для кути и узвара и растопить очаг для приготовления рождественской еды.

Рождественский сочельник или Святой вечер

Святвечер 6 января был одновременно последним днем Рождественского поста, потому трапеза, за которую садились после появления первой звезды, возвещающей Рождество Христа, была постной. Более того, весь день 6 января соблюдали строгий пост — голодали, за исключением совсем маленьких детей и немощных стариков, которым давали немного отварной пищи.

Зато вечером, чтобы подчеркнуть праздничность момента, стол накрывали хоть и постный, но богатый — минимум из 12 блюд. Трапезу эту называли богатой кутей. Необязательно было есть от и до все блюда (да и в больших украинских семьях такой возможности не было) — но каждый член семьи пробовал по кусочку всех двенадцати.

Начинали, конечно же, с главного — кутьи, обрядовой каши, сваренной из пшеничного (в некоторых регионах — рисового, ячменного) зерна и приправленной различными лакомыми добавками: растертым маком, цукатами, узваром, сладкими конфетами, орехами. Чем больше таких лакомств будет в кутье — тем лучше, потому что она — символ достатка и райской жизни.

А кроме того, кутья — обрядовое поминальное блюдо, потому миску кути и стакан узвара ставили для предков, чьи духи, как считалось, навестят родной дом в эту волшебную ночь. А еще кутью как пожелание благополучия носили самым близким и важным людям — кумовьям, крестным родителям, бабушкам-дедушкам. Этот обряд называется "носить вечерю": несут кутью дети, а взрослые пробуют ложечку кутьи и одаривают детвору гостинцами.

У всех 12 блюд рождественского стола было свое символическое значение. Причем даже не одно: переплелись более давние, языческие корни праздника и христианские традиции. Когда-то, в дохристианскую эру, наши предки верили, что в декабре-январе зарождается чудодейственная жизненная сила, которая обеспечит в течение всего следующего года достаток и радость и человеку, и природе.

Христианство придало чисто житейским верованиям более глубокий смысл, потому 12 блюдам на столе, подготовке к празднику, рождественским приметам и обрядам уделяется столько внимания. Вообще нет единого перечня всех 12 блюд для всех — страна наша большая, в каждой местности свои особенности: вместо простого постного борща — борщ с тестяными ушками, пустыми или с постной начинкой, например, грибами. Или борщ с карасями. Или борщ мог заменяться капустняком. На Виннитчине варили кашу — пшенную или гречневую. Кое-где подавали блины.

Главными и неизменными блюдами для всех остаются узвар, кутья, постные вареники и различная постная выпечка. Ее должно быть как можно больше: это гарантирует здоровье и силу хозяину дома, принесет достаток и урожай. Калачи, пампушки, пирожки и пироги — все будет правильным.

Подавать все это богатство, конечно же, нужно было на правильно накрытом столе. На стол клалось сено из дидуха (большую часть этого снопа хозяин отдавал коровам, овцам и козам, а немного приносил в дом; с хозяином в обряде участвовали сыновья), оно покрывалось новой нарядной скатертью, и уже на эту скатерть ставилась еда.

Как правило, трапеза с 12 блюдами, первая торжественная рождественская еда, проводилась исключительно в кругу семьи. Уже после нее дети несли вечерю крестным, молодежь или мужчины уходили колядовать, взрослые собирались в церковь, а незамужние девушки не упускали случая погадать на суженого (хотя церковью это и запрещалось).

В гости выбирались 7 января, после церковной службы и разговления. Наступает волшебная Рождественская ночь, и спать этой ночью нельзя, иначе проспишь свое счастье. Да это и не получится: колядники поют свои песни и веселятся, звонят церковные колокола и шумно радуются люди, возвращаясь со службы.

В первый день Рождества еда была непостной — на стол ставили любимые украинцами сало, колбасы, печенку, мясные блюда, а к ним подавали домашнюю водку или медовуху. После обильной еды клонило в сон, потому наступало время заслуженного отдыха, а уж после обеда отправлялись в гости: взрослые дети со своими мужьями-женами навещали родителей, кумовья гостили друг у друга.

А еще в этот день прощали друг другу старые обиды и мирились. Вообще день надо провести шумно, весело, в большой компании друзей, кумовей, приятелей — оставаться одному или в тесном семейном кругу нельзя. У Козаков 7 января были свои дела — это был день подведения итогов и выборов новой старшины.

8 января — день Богородицы Этот день был предназначен для почитания Богородицы и всех женщин — мам, бабушек, жен. Они могли не работать по дому (а беременным это просто категорически запрещалось), а чтобы не заскучать, женщинам разрешалось колядовать (вообще коляда — дело мужчин и бессемейной молодежи). И конечно, все молитвы, посланные в этот день Богородице, обязательно будут услышаны.

Главные приметы на Святой вечер и Рождество Христово:

• Все взятые взаймы предметы нужно вернуть до Рождества.

• Одеваться к столу в Свят вечер нужно в новую нарядную и обязательно светлую одежду, чтобы не накликать траур в семью.

• Свят вечер празднуют только своей семьей. Если же гости неизбежны, стараются, чтобы пришел счастливый и приятный человек. Эта примета связана с общеевропейской традицией первого гостя: кто первым переступит порог дома, тот и запрограммирует семью на весь год. И если придет человек злой, год будет неудачным.

• Перед тем как садиться за стол в Святвечер, нужно дунуть на лавку или стул, чтобы сдуть души предков, заглянувших в гости, и ненароком на них не сесть.

• Каждый член семьи в Свят вечер должен быть дома.

• К столу нельзя также опаздывать — будешь весь год блуждать в далекой стороне.

• В течение ужина на Свят вечер нельзя вставать из-за стола, кричать и громко разговаривать — чтобы не потревожить души предков и не отпугнуть удачу.

• 6 и 7 января нужно, хотя бы мысленно, попросить прощения у всех, кого обидел, и простить всех, кто нанес обиду тебе. Кстати, именно в этот период прощение дается особенно легко.

• В Рождественскую ночь нельзя ложиться спать — счастье свое проспишь.

• Теплое Рождество — к холодной весне.

• В Рождество в доме должен гореть живой огонь — печь, камин, свечи.