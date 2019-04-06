Благовещение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать, а что нужно

Благовещение. Икона / Правмир

Благовещение Пресвятой Богородицы 2019, как и все прошлые года, отмечается 7 апреля.

Ранее Главред разобрался, какие есть приметы и поверья на Благовещение: на деньги, погодные, для незамужних и желающих забеременеть – подробнее читайте в нашем материале Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия.

В нынешнем материале мы разберемся, что нельзя делать в праздник Благовещение.

К слову, однажды был вопрос: чего нельзя делать в Благовещение на "Поле чудес". Оказалось, что спать – иначе хорошего урожая не будет.

Благовещение: что нельзя делать в этот день

Считается, на Благовещение нельзя:

работать – подробнее читайте в нашем материале Священник объяснил, почему в воскресенье и на православные праздники нельзя работать. Зато как раз после праздника принято высаживать саженцы и сеять семена, освященные в церквях на Благовещение – чтобы получить богатый урожай;

жечь свечи – чтобы не пропустить благодатный свет Ангела;

надевать новую одежду – иначе она быстро порвется или испачкается;

причесываться – в народе говорят: "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет";

стричь волосы – иначе можно свою судьбу запутать;

одалживать деньги и отдавать какие-то вещи из дома – чтобы не отдать свое благополучие и здоровье;

шить и вязать – чтобы судьба не путалась, как в пальцах нитка.

Почему нельзя мыть голову на Благовещение

По большому счету, если очень надо, то можно. Этот запрет сродни "нельзя расчесываться и стричься на Благовещение" (поговорку про птичку смотри выше).

Читайте такжеМожно ли заходить в церковь без платка: что известно о кардинальной реформации от ПЦУОднако это не строгий запрет, а, скорее напоминание всем христианам – что стоит хотя бы на день отложить все суетное и бытовое ради духовных целей, сосредоточившись на смысле праздника Благовещение. То есть нужно почитать Святое Писание, посетить богослужение в церкви, сделать для ближнего что-то доброе – а потом уже можно и на быт отвлечься.

Какую работу можно делать на Благовещение

По церковным канонам, в православные праздники не приветствуется корыстная работа, то есть та, которая делается исключительно ради собственного блага. А вот работа ради блага других людей – наоборот, приветствуется: например, волонтерская работа в детском доме или помощь пожилым родственникам.

Однако важно помнить, что в первую очередь на Благовещение принято ходить в церковь – помолиться, причаститься, исповедоваться. И лишь затем можно приступать к какой-либо бытовой работе.

То есть религиозный праздник, и Благовещение 2019 в том числе, это повод для каждого верующего человека – отложить менее значимые дела ради похода в храм и молитвы.

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Что можно делать на Благовещение

Многие верят, что именно на Благовещения можно попросить у Бога славы, счастья и богатства – и Господь непременно откликнется на мольбы.

Для этого нужно вечером на Благовещение найти в небе самую большую звезду и загадать желание, после чего и сказать: "Боже, дай мне великую славу!"

Благовещение: что можно кушать

Согласно календарю питания на Великий пост 2019, на Благовещение можно есть горячую пищу с растительным маслом, вино и рыбу.

Свадьба на Благовещение

Церковь не благословляет справлять свадьбу на Благовещение, тем более с последующим шумным застольем (так как продолжается Великий пост 2019). Если в бракосочетании есть необходимость, то можно оформить отношения в ЗАГСе, а вот венчание провести позже.

О том, что означает этот праздник читайте в нашем материале Благовещение: что за праздник и что делать, когда он совпадает с Великой субботой.