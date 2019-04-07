С Благовещением 2019 – чудные короткие тексты и красивые картинки

Главред собрал стильные и душевные поздравления с Благовещением Пресвятой Богородицы.
Благовещение Пресвятой Богородицы 2019 традиционно отмечается 7 апреля.
Ранее Главред разобрался, какие есть приметы и поверья на Благовещение: на деньги, погодные, для незамужних и желающих забеременеть – подробнее читайте в нашем материале Благовещение 2019: все суеверия дня – от денежных до примет для зачатия.
Мы также узнали, как приготовить благовещенскую прожаренную соль.
Кроме того, Главред узнал, как правильно поздравить с Благовещением – подробнее читайте в нашем материале Поздравления с Благовещением 2019: тексты, красивые картинки и анимация. В сегодняшнем материале – подборка коротких и красивых поздравлений с Благовещением Пресвятой Богородицы для мамы, папы, друзей и просто знакомых.
Поздравление с Благовещением в смс короткие – короткие и в стихах
2 смс - 108 символов:
В День Богородицы Пресвятой
Пусть будут ангелы с тобой,
Пусть сохранят тебя от бед,
Подарят много-много лет.
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Через Благую весть Деве Марии мы все приобщаемся вечной жизни и вечной радости. С Благовещением!
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2 смс - 133 символа:
Желаю радостных вестей
И жизни с каждым днем светлей.
Пускай добро, достаток в доме водится.
И с Благовещеньем святой Вас Богородицы!
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3 смс - 180 символов:
С Благовещением! Желаю блага в жизни, блага на душе, блага в пути и блага в твоих поступках. Пусть счастливо будет твоё сердце и пусть Пресвятая Богородица укроет тебя от злых бед.
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Мария доверилась Богу и через это весь мир был спасен, доверимся и мы Его Благой вести. С праздником!
Привітання з Благовіщенням українською мовою
Сьогодні – свято, Благовіщення, і мені хочеться побажати вам вірити в диво, адже саме ця віра окрилює і штовхає на подвиги. Нехай у вашому житті буде якомога більше теплих слів, щирих посмішок, хай не прийде розчарування, а удача завжди посміхається вам! Із святом, від усієї душі!
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Маму привітаю всією душею
Я з Благовіщенням великим,
Нехай прийде успіх великий,
А щастя буде багатоликим.
Хочу удачі побажати,
І ніколи турбот не відати,
Звичайно ж, не сумувати!
Нехай Господь відводить біди.
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У свято Благовіщення Пресвятої Богородиці, від всього серця хочу вас привітати і побажати міцного здоров'я, душевного спокою і рівноваги, моральної стабільності, взаємної любові, щастя і достатку. Будьте ласкаві, щирі і доброзичливі.