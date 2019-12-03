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Что значит идея постройки "частных тюрем" и чем это грозит Украине

Анастасия Заремба

журналист

3 декабря 2019, 11:00

Привилегии для заключенных в виде частных СИЗО в Украине противоречат Конституции. Тем более, что платить деньги за гостиницы для преступников наше общество еще не готово.

Лукьяновское СИЗО
В Украине могут появиться частные СИЗО / facebook.com/kievcmru

На днях министр юстиции Украины Денис Малюська анонсировал массовое закрытие тюрем и заявил о намерении попробовать дать возможность работать частным СИЗО в качестве пилотного проекта.

"По сути это будет что-то вроде хорошо охраняемых гостиниц, где лица, у которых есть средства, смогут находиться, ожидая приговора суда. За счет этих средств мы частично сможем покрывать расходы на пребывание лиц, которые будут находиться в обычных следственных изоляторах. Попробуем сделать хотя бы на одном пилотном проекте. Посмотрим насколько эта бизнес-модель работает и в дальнейшем попробуем расширить этот эксперимент, если он окажется успешным на всю территорию Украины. Для этого потребуется немного изменить законодательство, но это в наших первоочередных планах", - рассказал министр.

Дорогое удовольствие

Напомним, в 2016 году Минюст уже грозился строить новые СИЗО в четырех городах Украины – Киеве, Львове, Одессе и Черновцах. Тогда, как утверждал экс-глава Минюста Павел Петренко, их должны были строить за счет инвесторов. Однако на деле до постройки отдельных зданий для СИЗО дело так и не дошло – например, в Лукьяновском СИЗО в Киеве успели сделать только капитальный ремонт одного из корпусов уже существующего здания.

Но это и не удивительно, ведь строить новые здания по современным европейским стандартам – удовольствие не из дешевых. Как рассказал Главреду адвокат Дмитрий Ягунов, ранее только проект следственного изолятора в пгт. Коцюбинское под Киевом, где должны были строить новое здание, рассчитанное на 2300 заключенных, был оценен в 14 миллионов долларов. При этом, в сравнении с другими странами, даже эта сумма - сущие гроши, так как по словам эксперта, полноценные тюрьмы для заключенных в других странах стоят на порядок дороже. Например, в США новая тюрьма на 900-1200 человек стоит в среднем от $100-160 млн (около 2,3 млрд – 3,8 млрд грн.), а в Канаде постройка новой тюрьмы обойдется для 1000 заключенных обходится почти в полмиллиарда долларов (около 12 млрд гривен).

Читайте также"Такие взятки брать, тьфу": скандальная Лесничая вышла из СИЗО под залог в полмиллионаПримечательно, что сам министр осознает дороговизну своей затеи.

"Современное учреждение для отбывания наказаний, обустроенное всем необходимым современным оборудованием, энергоэффективное, с минимальным числом работников, будет стоить его строительство с нуля около €300 млн на тысячу заключенных. Это огромные средства, не уверен, что наше общество готово в это инвестировать", - рассказал Малюська.

Адвокат, экс-глава Пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький объясняет, что в той же Европе колонии, в которых удерживаются 1000 человек – это нонсенс.

"Там максимум по 200-400 человек. Для них 500-600 заключенных – это уже слишком много, так как такие большие учреждения тяжело контролировать. А у нас наоборот, 600-1000 человек – норма при катастрофической нехватке персонала. Ведь на практике это происходит так – в колонии на 700 человек за ними следят три прапорщика внутри колонии и 4-5 автоматчиков по периметру", - говорит эксперт.

Старенький добавляет, что частные СИЗО в принципе отсутствуют в других странах мира.

"Есть частные тюрьмы, но там они существуют совсем в другой форме – не заключенный платит за свое пребывание, а ему платят за то, что он находится там и работает, при этом обеспечение этих тюрем происходит за счет частных предпринимателей и фирм. Единственный известный мне пример частного СИЗО – в Колумбии, когда наркобарона Пабло Эскобара государство упрашивало сесть в тюрьму, и он согласился с условием, что он сам себе ее построит. В итоге он построил себе дворец, в котором отбыл наказание и где сидел во время следствия над ним. Но и в Европе и другом цивилизованном мире такого нигде нет", - сказал Главреду Старенький.

По его словам, на данный момент по Украине уже закрыты около 20 колоний. И если продолжить их закрытие, то количество заключенных в оставшихся увеличится и может стать угрозой.

"Обычно закрытие колоний происходит так – расформировывается колония, оттуда по другим колониям развозятся заключенные и там, где были более-менее приемлемые условия содержания, туда они будут набиваться, как сельди в бочку, другие заключенные, которые также отбывают там наказание. Как следствие, увеличение количества заключенных в одном учреждении уменьшает уровень безопасности как самих заключенных, так и населения, которое живет неподалеку от таких учреждений", - добавляет эксперт.

Требуются изменения в законы

Говоря о реформе СИЗО, Малюська оговорился, что прежде чем строить СИЗО в виде гостиниц, необходимо будет изменить действующее законодательство. Сейчас запуск и наличие в стране подобных учреждений противоречит Конституции, так как появление этих учреждений может означать привилегии одних заключенных перед другими, а это – запрещено законом.

Создание "частных СИЗО" - нарушение 24 статьи Конституции Украины, в которой говорится, что "граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом. Не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного положения, места жительства, по языковым или иным признакам"

Адвокат Дмитрий Богуславский отмечает, что если речь идет о полностью частных учреждениях, то есть, без присутствия там государственного персонала, то это фактически означает делегирование государством права на насилие, а значит, требует изменений, в том числе, и в Конституцию.

Но и изменения в Основной закон – далеко не единственное, что требует изменения.

"Если речь идет о частном СИЗО, в котором функции охраны, надзора за осужденными, производства безопасности и оперативной работы будут осуществляться (как и сейчас) представителями государства, а частники возьмут на себя только предоставление "гостиничных услуг", то и это приведет к необходимости изменения закона "О предварительном заключении", других законов и множества подзаконных актов", - говорит Главреду Богуславский.

Читайте такжеНасиловали, пытали электротоком, избивали битами: стало известно о жутком обращении с узниками секретной тюрьмы "ДНР"По мнению исполнительного директора Украинской Хельсинской группы по правам человека Александра Павличенко, процесс реформы тюрем рано или поздно должен был начаться, но до его реализации еще очень много нужно сделать.

"Чтобы это осуществить, безусловно необходимо вносить изменения в законодательство. Но сначала нужно понимать концепцию и знать, кто будет ими опекаться. Одномоментно это у нас сделать не получится, и даже за три года не получится. Мы не Эстония, в которой три колонии на всю страну. У нас 123 исправительных колонии и около 14 СИЗО – то есть, около 140 учреждений", - уточняет эксперт.

Кроме того, к изменениям условий заключенных не готово и украинское общество.

"Общество в принципе пока не готово к тому, чтобы создавать для заключенных условия, которые будут на порядок выше существующих сейчас. Хотя система создана для того, чтобы восстанавливать человека в социальных правах после отбывания наказания или в период, когда человек находится в следственном изоляторе, несмотря на то, что условия во многих СИЗО хуже, чем в колониях. И люди не могут себе представить, как преступник, который отбывает наказание или еще ждет приговора суда за тяжкие или особо тяжкие преступления, в будущем при наличии у него денег может заплатить и, совершив преступление, находиться в лучших условиях, чем, например, семья пострадавшего. Еще спорный вопрос возникает в случае экономических преступлений и взяточничества – если человек сел в тюрьму за взятку, за эти же деньги он будет находиться в шикарных условиях в частной тюрьме", - рассуждает эксперт Украинского института будущего по вопросам правоохранительной системы и судебной власти Андрей Помазанов.

Анастасия Заремба, для Главреда

Минюст тюрьма СИЗО Александр Павличенко Андрей Помазанов новости Украины Сергей Старенький Денис Малюська Дмитрий Ягунов Дмитрий Богуславский
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