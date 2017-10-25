В Украине ужесточат ответственность за парковку на местах для инвалидов

В Украине с завтрашнего дня, 26 октября, ужесточат ответственность за парковку в местах, предназначенных для лиц с инвалидностью.

Об этом заявил глава Национальной полиции Сергей Князев во время пресс-конференции, пишет "РБК-Украина".

По его словам, есть много работы по реализации механизмов закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью".

Так, необходимо изменить движение транспорта, установить дорожные знаки и определить места парковки для определенной категории участников дорожного движения, добавил Князев.

В свою очередь заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев отметил, что с четверга за парковку в местах для лиц с инвалидностью ответственность в денежном эквиваленте увеличится в 60-100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1020 - 1700 гривень).

Президент Украины Петр Порошенко 24 июля подписал закон относительно усиления ответственности за парковку, остановку, стоянку транспортных средств на местах, предназначенных для лиц с инвалидностью. Рада приняла этот закон 22 июня. Согласно документу, за остановку или стоянку авто на местах для инвалидов предусматривается штраф от 1020 до 1700 гривень. Однако это не касается случаев вынужденной стоянки.

Напомним, с 10 августа Киев перешел на безналичную оплату парковки.