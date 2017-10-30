В Украине — только UA. В Google решили изменить работу поисковика

Американская корпорация Google решила запретить пользователям искать информацию по стране, в которой они не находятся, меняя домен поисковика, таким образом в Украине будет доступен только UA.

Об этом пишет "Новое Время", ссылаясь на Android Police.

В то же время издание уточнило, что до нововведения результаты на один и тот же запрос могли быть разными при поиске в google.de, google.com.ua, google.co.uk и так далее.

"Компания объяснила решение убрать возможность выбора домена верхнего уровня тем, что каждый пятый запрос чувствителен к местоположению пользователя и крайне важно предоставлять локализованную информацию", — говорится в статье.

В Google уверены, что это изменение улучшит "опыт работы пользователей с поиском", поскольку будет автоматически предоставлять "самую полезную информацию на основе их местоположения".

"Итак, если вы живете в Австралии, вы автоматически получите результаты поиска для Австралии. Приехав в Новую Зеландию, вы автоматически переключитесь на региональную версию для Новой Зеландии. Вернувшись в Австралию, вы опять будете видеть результаты поиска для этого региона", — объяснили в корпорации.

По словам журналистов, в принципе, возможность сменить регион поиска в настройках Google осталась. Для этого необходимо изменить "Настройки поиска" справа внизу стартовой страницы поисковика. При этом настройки придется менять каждый раз, когда нужно будет получить результаты из другой страны.

Напомним, в конце февраля 2016 года на картах Google Maps были декоммунизированы ряд населенных пунктов Украины, официально изменения названий, которые утвердила Верховная Рада, вступили в силу 18 числа.