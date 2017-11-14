Самая молодая мама Ужгорода. На Закарпатье 13-летняя школьница родила ребенка

В Ужгороде Закарпатской области в роддоме 13-летняя школьница — местная жительница — родила ребенка, она стала самой молодой мамой в городе.

Об этом пишет zakarpatpost.net, ссылаясь на заведующего отделением патологии беременных Василия Пириди.

По его словам, ребенок появился на свет после того, как пациентке сделали кесарево сечение.

В 2017-м это были уже пятые ранние роды в Ужгороде. В прошлом году рожениц в возрасте до 14 лет было девять, а в позапрошлом — 17. Роды подростков в возрасте от 15-16 лет составляют 2% от общего количества на Закарпатье.

Ранее СМИ писали, что в конце октября в селе Дачное Киверцовского района Волынской области отец изнасиловал 21-летнюю дочь, злоумышленник вступил с девушкой в половые сношения неестественным способом.

Видео: Телекомпанія М-студіо