В США изобрели способ есть и худеть одновременно

Группа ученых-биологов из Университета Вашингтона в городе Сент-Луис (США) нашла способ предотвратить набор лишнего веса даже при условии употребления жирной пищи.

Часть результатов соответствующего исследования опубликована на интернет-портале MedicalXpress.

Американские исследователи вывели генетически модифицированных мышей с повышенной активностью генов Hedgehog (Hh) — ΔNGli2 и SmoM2, которые участвуют в развитии и поддержании гомеостаза различных тканей, в том числе и тех, что образованы жировыми клетками (адипоцитами). Результаты предыдущих экспериментов с плодовыми мухами Drosophila показали, что активация Hh подавляет рост и размножение таких

Мыши были модифицированы таким образом, чтобы гены Hh начинали работать, когда зверьки переставали употреблять антибиотик доксициклин. При этом у одной группы животных, обозначаемой как -Dox, он был убран из питьевой воды, а в другая (+Dox) продолжала испытывать на себе его воздействие.

Через восемь недель эксперимента у -Dox-мышей размеры тела и отложения жира были меньше, чем у грызунов из другой группы. Снизился уровень накопления как бурого, так и белого жира, уменьшились размеры адипоцитов. Затем ученые установили, что активность генов, связанных с ростом и размножением жировых клеток, также уменьшилась.

Также исследователи сумели доказать, что в клетках млекопитающих присутствует специальный метаболический путь, на который можно будет воздействовать с помощью фармацевтических препаратов. Т. е, люди не будут страдать от лишнего веса, даже если их рацион состоит из пищи с высоким содержанием жиров.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые предложили приятный способ похудения.