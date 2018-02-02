Рыбам будет "фартить", Водолеям придется несладко. Астролог назвал везунчиков и аутсайдеров февраля

В феврале больше всего "фартить" будет людям, рожденным под знаком Рыб, очень благоприятный период ждет Близнецов, а особенно несладко придется Водолеям.

У всех неподвижных знаков зодиака будет критический период, поскольку "цепь затмений в этот раз происходит в неподвижном кресте", рассказал астролог Влад Росс "Главреду".

По его словам, у Рыб "будет просто блестящий период и для творчества, и для финансовых вложений", они могут встретить большую любовь в дальней поездке.

Девам будет везти в работе, им будут попадаться выгодные деловые партнеры, а также их может ждать расширение сферы деятельности.

"Очень благоприятный период ждет и Близнецов. Особенно им будет фартить в том, что касается дальних поездок и путешествий, образования… То же — у Стрельцов. Однако удачливыми они будут не только в дальних поездках, но и в политике", — добавил собеседник.

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Росс подчеркнул, что "особенно несладко придется Водолеям, февраль у них будет с большим знаком "минус". "В их жизни в это время могут случаться неожиданные катастрофы,… может рушиться семейная жизнь", — предупредил собеседник.

Астролог спрогнозировал, что у Львов также могут возникать напряженные ситуации в доме, с близкими и родными, им следует быть очень осторожными на публике. Неблагоприятно складывается ситуация в феврале и для Тельцов, они могут "прогореть" в денежных делах.

"Этот период также сулит мало хорошего Скорпионам. В феврале их могут свергать с должности, увольнять… У Раков могут возникать критические ситуации в дороге, особенно вблизи затмений (с 1 по 6 февраля и с 11 по 16 февраля)", — заявил астролог.

Нейтральные знаки, которым в равной степени будет и везти, и не везти в феврале — это, например, Овны. В феврале их могут ждать судьбоносные встречи со старыми друзьями, людьми из прошлого, и на ровном месте они могут начать создавать с этими людьми новые дела, бизнес.

У Весов февраль будет благоприятным периодом для любви, атмосферных событий, праздников. В это время им стоит ходить на разные увеселительные мероприятия. У них будет плодотворный период в плане творчества. Астролог советует Весам в это время беременеть, заводить детей.

У Раков могут возникать критические ситуации в дороге, особенно вблизи затмений (с 1 по 6 февраля и с 11 по 16 февраля). Но зато в этом месяце им будет везти в вопросах, связанных с недвижимостью и жилплощадью, так что такого рода сделки будут весьма удачными.

Козерогам в феврале звезды также сулят знак "плюс", и знак "минус". Им может везти в финансовых вопросах и в их деятельности, особенно в первой половине месяца. А вот во второй половине Козерогов могут "кидать", то есть они не смогут должным образом просчитывать все риски для себя.

Ранее Влад Росс говорил, что февраль будет отмечен двумя затмениями — лунным в ночь на 1 число, которое превратилось в "кровавую Луну", и частным солнечным — 15 числа, аура первого будет ощутима вплоть до 6 февраля, "кровавая Луна" включит негативную ситуацию на две недели.