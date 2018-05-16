Как праздновать Вознесение Господне: приметы и традиции

16 мая 2018, 12:57

"Главред" выяснил все о празднике Вознесение Господне.

"Вознесение Господне". Картина Рембрандта Ван Рейна.

На 40-й день после Пасхи православные отмечают великий религиозный праздник – Вознесение Господне. Он всегда выпадает на четверг.

Ранее о том, что за праздник Вознесение, читателям "Главреда" уже рассказал настоятель Киево-Печерской Лавры, митрополит Вышгородский и Чернобыльский Владыка Павел. А в нынешнем материале "Главред" собрал приметы и традиции этого дня.

Когда Вознесение в 2018 году

В 2018 году праздник Вознесение выпал на 17 мая.

Вознесение Господне: приметы и традиции

С праздником Вознесения связанно немало примет и народных суеверий. Считается, что именно после Вознесения уже можно не бояться похолоданий, так как наступает полноценное жаркое лето.

После этого дня люди смело ходили купаться в водоемы, не боясь заболеть. Более того, люди верили, что если искупаться на Вознесение в реке – здоровье будет крепким.

Приметы на погоду на Вознесение:

  • Если на Вознесение погода хорошая, то она продержится до дня Святого Михаила (21 ноября);
  • Если день выдался дождливый – будет много болезней у скота и неурожай.

Есть еще ряд поверий, связанных с птицами. Например, считалось, что если в этот день курица снесла яйцо, его необходимо подвесить под крышей дома, чтоб оно защищало обитателей от бед и несчастий. Услышать карканье вороны в это день – просто добрый знак, а стрекот сороки – к деньгам, но нужно произнести особый заговор, чтобы она несла добро в дом ("Над лесами и полями сорока парила, драгоценности и добро собирала, но не в гнездо себе уносила, а мне приносила. Полны амбары зерна, полны сараи добра. Да будет так!").

Как праздновать Вознесение Господне

Верующим людям рекомендуется непременно побывать в этот день на службе в храме, подумать о духовном и укрепить свою веру.

Вознесение Господне - Религия в картинках

Это день примирения: стоит попросить прощения у всех, с кем человек в ссоре. При этом на Вознесение Господня каждый верующий может обратиться с молитвенными словами к Господу, раскаяться в своих неблаговидных поступках и попросить помощи у Высших Сил.

По народным поверьям, в этот день умывались росой: считалось, что на Вознесение она становится целебной. Лечебные свойства трав в этот день также усиливались, сохраняясь до Ивана Купала (ночь с 6 на 7 июля).

Под вечер на Вознесение разжигали костер как символ наступление пролетья и расцвета природы. На гуляньях водили хороводы или "колосок", первые "кумления" на зеленых святках.

На Вознесение есть обычай "ходить на распутье", то есть в гости к родне и знакомым. При этом хозяевам принято дарить "лесенки", испеченные из пшеничного теста на меду и с сахарными узорами. Такие "лесенки" символизируют путь на небо. В некоторых регионах хозяйки угощают в этот день домашних лепешками с творожной начинкой, края которых загибались в виде ступенек.

А еще в старину на Вознесение пекли особые блины. Их называли "Божья окутка", "Христа лапотках", "внучки".

Поминовение усопших родственников проводится в кругу семьи.

Вознесение Господне: что нельзя делать

Вознесение Господне. Икона

Для этого дня существует и ряд запретов:

  • нельзя приветствовать людей словами "Христос воскрес!", так как пасхальный период накануне завершается, и в этот день из храма уже выносят Плащаницу;
  • не рекомендуется заниматься работой по дому, так как день физический труд отвлекает от духовных размышлений о Боге;
  • в этот день не отпевают усопших, а в церквях и храмах не служат панихиды;
  • нельзя ссориться и скандалить;
  • чрезмерное чревоугодие веселье не поощряются;
  • нельзя пить алкоголь;
  • нельзя заниматься сексом;
  • запрещается бросать мусор и плевать на улицу, потому что "можно попасть во Христа, который приходит в дома под видом нищих".

Вознесение: гадания

Чтобы узнать судьбу заболевшего человека, на Вознесение плели ветки березы. Несколько из них заплетали в косу, и если за 10 дней до Троицы ветки не вяли, то загаданный человек поправится, если нет – стоит готовиться к худшему.

Аналогично же девушки гадали на будущее замужество.

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