Альтернатива мясу: эксперты назвали топ-5 полезных рыбных консервов

Рыбные консервы богаты белком и другими витаминами и минералами.

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Эксперты назвали топ-5 полезных рыбных консервов / коллаж: Главред, фото: скриншот с youtube-канала "Все о Гипертонии"

Вы узнаете:

Топ-5 полезных рыбных консервов

Суточная норма приема консервов

Рыбные консервы богаты белком, омега-3 жирными кислотами и важными питательными веществами, такими как витамин D и кальций. При этом они удобны и доступны. Портал verywellhealth.com называет топ-5 лучших видов рыбных консерв, которые богаты белком и могут стать хорошей альтернативой мясу, пишет Главред.

Автор Youtube-канала "Все о Гипертонии" также рассказала о пользе рыбных консервов.

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1. Сардины

Сардины - высококачественный, полноценный источник белка. 100 г сардин содержат 24,6 г белка, и 982 мг омега-3 (ЭПК + ДГК), которые помогают уменьшить воспаление и поддерживают работу сердца и мозга. Также они содержат 30% от суточной нормы витамина D, особенно при употреблении костей, железа - 16% от суточной нормы, калия - 8% от суточной нормы.

При этом в сардинах низкое содержание ртути – меньше, чем в более крупной рыбе (например, тунце или меч-рыбе).

2. Лосось

"Жирная консервированная рыба - один из немногих цельнопищевых источников витамина D3, который поддерживает иммунитет, здоровье костей и зубов, а также гормональную функцию", - говорит сертифицированный диетолог Эйвери Зенкер. Это делает лосось особенно полезным в северном климате или для людей с недостатком солнечного света.

В 100 г лосося содержится 1227 мг омега-3, а аткже 22% от суточной нормы витамина D, и 55% от суточной нормы селена, который необходим для функции щитовидной железы и репродуктивного здоровья.

3. Тунец

Тунец - один из самых богатых белком видов рыбы, способствующий восстановлению мышц и способствующий насыщению.

В то же время тунец может содержать повышенное количество ртути. Важно тщательно выбирать марку продукта. Выбирайте сорта с низким содержанием ртути, например, консервированную светлую рыбу и полосатого тунца.

4. Скумбрия

Скумбрия, подобно лососю и сардинам, обладает множеством полезных для сердца свойств. Она - надёжный источник витамина B12, необходимого для здоровой работы нервной системы и формирования эритроцитов.

При этом скумбрия обычно содержит меньше ртути, чем другие виды рыбы, например, тунец.

5. Анчоусы

"Консервированная рыба может быть отличной альтернативой обработанному мясу, которое связывают с такими негативными последствиями для здоровья, как сердечно-сосудистые заболевания и рак", - сказал Зенкер.

Это ещё один вид консервированной рыбы с костями, который является хорошим источником кальция.

Смотрите видео о пользе рыбных консервов:

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Кто придумал консервировать продукты? Изобретателем консервации продуктов считают французского кондитера Николя Аппера, идея которого пришлась на 1804 год. Первые консервы стали делать во времена наполеоновских войн. За свое изобретение Аппер получил награду от Наполеона, пишет Википедия.

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