Большинство даже не замечает: что означает 'звездочка' на долларах

Доллар со "звездочкой" находится в обращении так же, как обычные банкноты американской валюты.

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Доллар со "звездочкой" / коллаж: Главред, фото: pixabay, uscurrency.gov

Вы узнаете:

Почему на долларах есть "звездочка"

Что она означает

В мире есть много разнообразных купюр на которых напечатаны необычные символы. Так, на некоторых банкнотах долларов можно заметить символ "звезда".

Главред решил разобраться, почему на долларах нарисована "звездочка".

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Что означает доллар со "звездочкой"

Как сообщает Bureau of Engraving and Printing, изготовление банкнот - это процесс, во время которого могут возникать непредвиденные ситуации. В частности, речь идет об ошибках, неточностях и браке. Ведь для печати наличной валюты нужна точность, высококвалифицированные и опытные специалисты, специальное оборудование, современные технологии.

Для обозначения банкнот доллара, с которыми возникали проблемы при печати используют специальные символы. Чаще всего этим символом является "звездочка". Поэтому, наличие "звездочки" после серийного номера свидетельствует о типографической ошибке.

Кроме того, так обозначают банкноты, которые заменили бракованные экземпляры. Это объясняется тем, что двух купюр с идентичным серийным номером быть не может. Поэтому на заменяемых банкнотах к серийному номеру добавляют "звездочку".

Стоит добавить, что доллар со "звездочкой" находится в обращении так же, как обычные банкноты американской валюты. Впрочем, некоторые люди считают таки купюры такими, что "приносят успех".

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Что известно о долларе? Доллар США или Американский доллар - официальная валюта Соединенных Штатов Америки и некоторых других стран. В обращении находятся монеты номиналом 1, 5, 10, 25, 50 центов и 1 доллар и банкноты в 1, 2, 5, 10, 20, 50 и 100 долларов. Правом эмиссии обладает Федеральная резервная система, которая выполняет в США функции центрального банка. Доллар США является основной резервной и самой распространенной валютой в мире. На него приходится до двух третей мировых национальных валютных запасов, сообщает Википедия.

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