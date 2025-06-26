Будут готовы уже через 3 часа: шикарный рецепт малосольных огурцов

Малосольные огурцы можно приготовить даже за считанные часы.

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Как приготовить малосольные огурцы / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

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Как готовятся малосольные огурцы

Какие ингредиенты для этого нужны

Совсем скоро в Украине начнется сезон огурцов, а это значит, что любители этого овоща смогут побаловать себя не только свежими, но и малосольными огурцами.

Главред решил разобраться, как быстро приготовить вкусные малосольные огурцы.

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Малосольные огурцы - рецепт

Украинский шеф-повар Евгений Клопотенко поделился рецептом "быстрых" малосольных огурцов.

По его словам, на дно чистой банки надо выложить ветки укропа. Затем положить огурцы. Хрен и перец чили нужно нарезать, а чеснок - почистить. Все эти ингредиенты положить в банку и прикрыть ветками укропа. Далее добавьте 2 ст. л. соли и залейте все 500-700 мл. газировкой. Оставьте на три часа при комнатной температуре.

Малосольные огурцы / фото: скриншот из видео

Что добавляют в малосольные огурцы

Каждая хозяйка имеет собственный рецепт малосольных огурцов. Однако, как правило, к ним добавляют лист хрена, несколько веточек укропа, лавровые листы, горошины черного и душистого перца, чеснок.

Можно ли заливать малосольные огурцы кипятком

Заливать малосольные огурцы кипятком можно. Этот способ считается быстрым. Вся причина в том, что если залить огурцы кипятком или горячим рассолом, подавать их к столу можно будет через 10 часов, максимум через сутки.

Сколько ложек соли на 1 литр воды для малосольных огурцов

Обычно, для приготовления малосольных огурцов на один литр воды добавляют 2 столовые ложки соли.

Если вы хотите получить более нежный вкус, то эту пропорцию следует уменьшить до 1.5 столовой ложки соли на 1 литр воды. Что важно - лучше всего использовать именно каменную соль, а не йодированную, которая может повлиять на вкус.

Как приготовить малосольные огурцы - видео:

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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