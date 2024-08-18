Почему венгры не смывают унитаз? Откуда 'ноги' у странного мифа

Похоже, не все европейцы поняли "туалетную культуру" жителей Венгрии.

https://glavred.info/life/chomu-ugorci-ne-zmivayut-unitaz-zvidki-nogi-u-divnogo-mifu-10589504.html Ссылка скопирована

Что за миф - венгры не смывают унитаз? / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, reddit

До недавнего времени все еще существовал миф о том, что венгры не смывают унитаз. Так говорили не только о жителях Венгрии, но и других стран Центральной Европы. Как бывает с любым мифом - его трудно опровергнуть, однако появилось объяснение, откуда "ноги" у этой сказки.

Почему венгры не смывают унитаз - откуда миф

В Венгрии и некоторых других странах Центральной Европы туалеты когда-то были специфической формы - так называемые унитазы с платформой.

Из-за чего отходы не сразу попадали в воду, а сначала задерживались на этой платформе. Это позволяло проверить "жизнедеятельность" кишечника на наличие проблем со здоровьем.

видео дня

Для тех, кто не привык к такому типу унитазов, это может показаться непривычным. И в некоторых случаях даже приводило к неправильному выводу, что, мол, унитаз не смывают.

Почему в Венгрии унитазы странной формы - ответ

Несмотря на якобы прошлую традицию, кое-где в Венгрии все еще можно встретить унитазы с тем же классическим дизайном. На такой унитаз в свое время наткнулся пользователь Reddit. Люди были озадачены размещением отверстия для слива отходов "не в том месте".

На что появился мгновенный ответ: "Вода не будет брызгать, и вы не почувствуете "поцелуй Посейдона", когда будете справлять нужду".

"Так те, кто страдает проблемами с кишечником или желудком, могут проверить отходы".

"Это старый европейский дизайн, распространенный и в других странах. Он становится все менее популярным, однако местами еще встречается".

Кроме того, пишут также, что такой унитаз легче чистить от фекалий.

Впрочем, были и те, кто отвечал иронично: "Это позволит вам наслаждаться невероятным ароматом - наградой после "тяжелого труда".

Что такое reddit? Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

Новости мира - другие интересности на Главреде

Ранее Главред писал, что запрещено одевать в Японии. В частности, одна из популярных блогеров посоветовала женщинам не носить одежду с декольте. Если человек выберет одежду, где будет много открытого тела, тогда местные жители обязательно заметят вас и осудят. И по тем же причинам важно, чтобы на ваших джинсах не было дыр, если вы решите их носить.

Кроме того, недавно археологи нашли остатки древнего храма. Находки были датированы как раз первым веком нашей эры. Храм имел три входа, передняя сторона которых была направлена на юг, в сторону Иерусалима, как было принято.

Также читайте, как 85-летняя бабушка подверглась испытанию в американском парке развлечений, в результате которого она сильно удивила свою внучку.

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред