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Почему венгры не смывают унитаз? Откуда "ноги" у странного мифа

Яна Ставская
18 августа 2024, 16:17
89
Похоже, не все европейцы поняли "туалетную культуру" жителей Венгрии.
Почему венгры не смывают унитаз? Откуда 'ноги' у странного мифа
Что за миф - венгры не смывают унитаз? / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, reddit

До недавнего времени все еще существовал миф о том, что венгры не смывают унитаз. Так говорили не только о жителях Венгрии, но и других стран Центральной Европы. Как бывает с любым мифом - его трудно опровергнуть, однако появилось объяснение, откуда "ноги" у этой сказки.

Почему венгры не смывают унитаз - откуда миф

В Венгрии и некоторых других странах Центральной Европы туалеты когда-то были специфической формы - так называемые унитазы с платформой.

Из-за чего отходы не сразу попадали в воду, а сначала задерживались на этой платформе. Это позволяло проверить "жизнедеятельность" кишечника на наличие проблем со здоровьем.

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Для тех, кто не привык к такому типу унитазов, это может показаться непривычным. И в некоторых случаях даже приводило к неправильному выводу, что, мол, унитаз не смывают.

Почему в Венгрии унитазы странной формы - ответ

Несмотря на якобы прошлую традицию, кое-где в Венгрии все еще можно встретить унитазы с тем же классическим дизайном. На такой унитаз в свое время наткнулся пользователь Reddit. Люди были озадачены размещением отверстия для слива отходов "не в том месте".

На что появился мгновенный ответ: "Вода не будет брызгать, и вы не почувствуете "поцелуй Посейдона", когда будете справлять нужду".

"Так те, кто страдает проблемами с кишечником или желудком, могут проверить отходы".

"Это старый европейский дизайн, распространенный и в других странах. Он становится все менее популярным, однако местами еще встречается".

Кроме того, пишут также, что такой унитаз легче чистить от фекалий.

Впрочем, были и те, кто отвечал иронично: "Это позволит вам наслаждаться невероятным ароматом - наградой после "тяжелого труда".

Что такое reddit?

Reddit - сайт, сочетающий черты социальной сети и форума, на котором зарегистрированные пользователи могут размещать ссылки на любую понравившуюся информацию в Интернете и обсуждать ее. Как и многие другие подобные сайты, Reddit поддерживает систему голосования за понравившиеся сообщения - наиболее популярные из них оказываются на главной странице сайта, пишет Википедия.

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Венгрия венгры новости Венгрии унитаз
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