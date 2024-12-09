Что не так на картинке: надо найти 2 ошибки за 10 секунд

Головоломки не только помогают проверить свою внимательность и наблюдательность, но и являются отличным способом потренировать такие важные для каждого человека навыки. В то же время это еще и просто хороший способ интересно и с пользой провести свое свободное время после напряженного дня.
В следующей загадке нужно отыскать две ошибки на рисунке, пишет jagranjosh.
На картинке мы видим женщину, которая садится в автобус. На улице дождливая погода, поэтому она держит в руках зонт, чтобы защититься от осадков.
На первый взгляд может казаться, что на рисунке все правильно и никаких ошибок нет, но на самом деле не стоит верить этому первому впечатлению.
Если внимательно присмотреться, то станет понятно, что кое-что на картинке все-таки изображено не так, как должно было быть. Придется постараться, чтобы добраться до правильного ответа, ведь это будет непросто.
А еще больше задание усложнит то, что на его решение дается ограниченное количество времени - всего 10 секунд.
Внимательно изучите изображение, не упуская из виду ни одной детали. Вы можете быть очень близки к выявлению ошибок.
Внизу мы оставили правильный ответ.
На рисунке следующие две ошибки:
- По обеим сторонам автобуса нет боковых зеркал.
- На переднем зеркале нет дворников.
Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой за 5 секунд нужно угадать, чем отличаются два кота. Непросто будет отыскать все отличия за такой короткий промежуток времени.
Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой надо очень быстро понять, чем отличаются 2 картинки с влюбленной парой. Непросто будет разобраться, какие именно детали отличают две картинки между собой, ведь эти отличия очень умело спрятаны.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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