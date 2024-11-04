Дома будет пахнуть, как в люксовых отелях: как создать роскошную атмосферу

Что нового в материале:
- Как повторить аромат любимого отеля дома
- Почему приятный аромат важен для уюта
Представьте: вечер, вы возвращаетесь домой с холодной улицы и дух захватывает от невероятного аромата, как только вы переступаете порог. Это миф, что хорошо пахнуть может только в пятизвездочном отеле. Атмосферу роскоши в родном месте создадут несколько простых приемов, пишет Real Simple.
Уникальность и незаурядную особенность и запоминаемость в люксовых отелях создает не только отличный сервис, но и тщательно подобранный аромат, который навевает приятные воспоминания и побуждает гостей вернуться. Если вы хотите, чтобы и в вашем доме ощущался этот эффект, вот несколько секретов, которые помогут воссоздать его дома.
Узнайте аромат любимого отеля
Многие престижные отели разрабатывают собственные ароматы, которые ассоциируются именно с ними. Часто гостям даже предлагают приобрести ароматы в свечах или диффузорах, чтобы они могли наслаждаться этим ароматом дома.
Приобретите свежие цветы
В элитных отелях всегда есть живые цветы, а не искусственные. Вы можете сделать так же, выбрав для дома сезонные букеты, которые добавят уюта и создадут атмосферу, наполненную ароматами природы.
Выберите древесные ноты для аромата
Во многих отелях используют ароматы с древесными нотами, такими как кедр или сандал. Эти ноты могут стать основой роскошного аромата для дома. Также популярны бергамот, цитрусовые, белый чай и свежие зеленые ароматы вроде алоэ или трав.
Меняйте ароматы в зависимости от сезона
С наступлением нового сезона попробуйте обновить ароматы дома. Например, весной и летом выбирайте свежие цветочные или морские ароматы, а в холодные месяцы отдайте предпочтение праздничным нотам пряностей, сосны или елки.
Что известно о Real Simple?
Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Видипедия.
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