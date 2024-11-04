Дома будет пахнуть, как в люксовых отелях: как создать роскошную атмосферу

Если вы хотите, чтобы и в вашем доме ощущался этот эффект, вот несколько секретов, которые помогут воссоздать его дома.

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Как устроить дома уникальный аромат / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Как повторить аромат любимого отеля дома

Почему приятный аромат важен для уюта

Представьте: вечер, вы возвращаетесь домой с холодной улицы и дух захватывает от невероятного аромата, как только вы переступаете порог. Это миф, что хорошо пахнуть может только в пятизвездочном отеле. Атмосферу роскоши в родном месте создадут несколько простых приемов, пишет Real Simple.

Уникальность и незаурядную особенность и запоминаемость в люксовых отелях создает не только отличный сервис, но и тщательно подобранный аромат, который навевает приятные воспоминания и побуждает гостей вернуться. Если вы хотите, чтобы и в вашем доме ощущался этот эффект, вот несколько секретов, которые помогут воссоздать его дома.

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Узнайте аромат любимого отеля

Многие престижные отели разрабатывают собственные ароматы, которые ассоциируются именно с ними. Часто гостям даже предлагают приобрести ароматы в свечах или диффузорах, чтобы они могли наслаждаться этим ароматом дома.

Приобретите свежие цветы

В элитных отелях всегда есть живые цветы, а не искусственные. Вы можете сделать так же, выбрав для дома сезонные букеты, которые добавят уюта и создадут атмосферу, наполненную ароматами природы.

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Выберите древесные ноты для аромата

Во многих отелях используют ароматы с древесными нотами, такими как кедр или сандал. Эти ноты могут стать основой роскошного аромата для дома. Также популярны бергамот, цитрусовые, белый чай и свежие зеленые ароматы вроде алоэ или трав.

Меняйте ароматы в зависимости от сезона

С наступлением нового сезона попробуйте обновить ароматы дома. Например, весной и летом выбирайте свежие цветочные или морские ароматы, а в холодные месяцы отдайте предпочтение праздничным нотам пряностей, сосны или елки.

Что известно о Real Simple? Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Видипедия.

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Главред также рассказывал, какие вещи нельзя держать в своей спальне. Эксперты перечислили ТОП-8 предметов, которых, по рекомендациям дизайнеров, следует избегать.

Также есть и 7 вещей, которые нельзя хранить под кроватью. Лучше хранить такие вещи в коробках на полках или в шкафах, чтобы их было легко найти в нужный момент.

Однако особую атмосферу дома могут создать и растения. Эксперты перечислили такие, которые приносят счастье и удачу в дом.

К слову, эксперт объяснила, как сохранить запах духов надолго. Этот простой трюк может значительно продлить действие даже легких ароматов, при этом не меняя их запах.

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