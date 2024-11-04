Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёзды
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Дома будет пахнуть, как в люксовых отелях: как создать роскошную атмосферу

Даяна Швец
4 ноября 2024, 15:34обновлено 4 ноября, 16:24
458
Если вы хотите, чтобы и в вашем доме ощущался этот эффект, вот несколько секретов, которые помогут воссоздать его дома.
спальня, запах
Как устроить дома уникальный аромат / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что нового в материале:

  • Как повторить аромат любимого отеля дома
  • Почему приятный аромат важен для уюта

Представьте: вечер, вы возвращаетесь домой с холодной улицы и дух захватывает от невероятного аромата, как только вы переступаете порог. Это миф, что хорошо пахнуть может только в пятизвездочном отеле. Атмосферу роскоши в родном месте создадут несколько простых приемов, пишет Real Simple.

Уникальность и незаурядную особенность и запоминаемость в люксовых отелях создает не только отличный сервис, но и тщательно подобранный аромат, который навевает приятные воспоминания и побуждает гостей вернуться. Если вы хотите, чтобы и в вашем доме ощущался этот эффект, вот несколько секретов, которые помогут воссоздать его дома.

видео дня

Узнайте аромат любимого отеля

Многие престижные отели разрабатывают собственные ароматы, которые ассоциируются именно с ними. Часто гостям даже предлагают приобрести ароматы в свечах или диффузорах, чтобы они могли наслаждаться этим ароматом дома.

Приобретите свежие цветы

В элитных отелях всегда есть живые цветы, а не искусственные. Вы можете сделать так же, выбрав для дома сезонные букеты, которые добавят уюта и создадут атмосферу, наполненную ароматами природы.

Как избавиться от плесени на стенах
Как избавиться от плесени на стенах - инфографика / Главред

Выберите древесные ноты для аромата

Во многих отелях используют ароматы с древесными нотами, такими как кедр или сандал. Эти ноты могут стать основой роскошного аромата для дома. Также популярны бергамот, цитрусовые, белый чай и свежие зеленые ароматы вроде алоэ или трав.

Меняйте ароматы в зависимости от сезона

С наступлением нового сезона попробуйте обновить ароматы дома. Например, весной и летом выбирайте свежие цветочные или морские ароматы, а в холодные месяцы отдайте предпочтение праздничным нотам пряностей, сосны или елки.

Что известно о Real Simple?

Real Simple - американский ежемесячный журнал, который издает Dotdash Meredith. Журнал содержит статьи и информацию, связанную с домашним хозяйством, уходом за детьми, кулинарией и эмоциональным благополучием. Журнал отличается чистым, лаконичным стилем верстки и фотографий, пишет Видипедия.

Другие полезные новости о создании особой атмосферы дома

Главред также рассказывал, какие вещи нельзя держать в своей спальне. Эксперты перечислили ТОП-8 предметов, которых, по рекомендациям дизайнеров, следует избегать.

Также есть и 7 вещей, которые нельзя хранить под кроватью. Лучше хранить такие вещи в коробках на полках или в шкафах, чтобы их было легко найти в нужный момент.

Однако особую атмосферу дома могут создать и растения. Эксперты перечислили такие, которые приносят счастье и удачу в дом.

К слову, эксперт объяснила, как сохранить запах духов надолго. Этот простой трюк может значительно продлить действие даже легких ароматов, при этом не меняя их запах.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

жилой дом уборка
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

16:45Украина
Враг перебрасывает живую силу: где оккупанты готовят наступление - Силы обороны

Враг перебрасывает живую силу: где оккупанты готовят наступление - Силы обороны

16:36Украина
Статус марионетки и "беззубая армия": детали соглашения, которое предлагала РФ

Статус марионетки и "беззубая армия": детали соглашения, которое предлагала РФ

16:34Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Ударили трижды и добили: ГУР уничтожили самый современный корабль РФ - детали

Ударили трижды и добили: ГУР уничтожили самый современный корабль РФ - детали

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Всю Украину будет засыпать снегом: синоптики назвали дату резкого потепления

Результат на миллион: для чего француженки бросают стиральный порошок в унитаз

Результат на миллион: для чего француженки бросают стиральный порошок в унитаз

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

Последние новости

17:20

ТОП-3 самых терпеливых знаков зодиака: кто точно умеет дождаться своего счастья

17:07

Как почистить гранат всего за 6 движений: невероятные лайфхаки из Сети

17:03

Нужны не слова, а действия: может ли Запад повлиять на Китай, Иран и КНДР - ШамшурВидео

16:53

Цифры расскажут все: как дата рождения влияет на судьбу человека

16:45

Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

Россия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - КоваленкоРоссия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - Коваленко
16:39

Будут свежие очень долго: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить бананы

16:36

Враг перебрасывает живую силу: где оккупанты готовят наступление - Силы обороны

16:34

Статус марионетки и "беззубая армия": детали соглашения, которое предлагала РФ

16:34

После рассказа про развод: звезда "Крепостной" во второй раз беременна

Реклама
16:32

Расходная химчистка не понадобится: как почистить диван в домашних условиях

16:21

Шеф-редактор канала Порошенко с поддельным диагнозом пытался бежать в Польшу - СМИ

16:19

Ободрит Путина и разожжет войну: в ЕС боятся победы Трампа - Politico

15:54

"Важно, чтобы энергосистему не атаковали": Ермак о вопросе переговоров Украины с РФ

15:41

Украинцам пересчитали жилищные субсидии: как узнать размер помощи

15:41

Чем отличается поваренная соль от каменной: какая самая полезная соль для блюдВидео

15:34

Дома будет пахнуть, как в люксовых отелях: как создать роскошную атмосферу

15:26

Настоящее блаженство: где лучше всего гладить кота, а к чем лучше не прикасаться

15:19

"Логистически выгодный город": где враг сконцентрировал основные усилия - офицер

15:12

"Пока мы спали": Лайма Вайкуле попала под соснопад

14:38

Рождественник забуяет обильным цветом: эксперты объяснили, как подобрать уход

Реклама
14:35

Кто на картинке левша: нужно разгадать загадку за 7 секунд

14:34

Как на украинском сказать "лонгрід": не все знают правильный ответВидео

14:26

"ВСУ будут уничтожать военных КНДР": Сырский сделал важное заявление

14:18

В ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян: авто слетело в кювет и загорелось

14:17

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

14:15

ВСУ становятся заложниками возможных подковерных политических договоренностеймнение

13:59

РФ бросает на штурм все, что есть: в ВСУ рассказали об агрессивных атаках россиян

13:55

Откроет путь к Днепропетровщине: военный эксперт назвал ключевую цель РФ

13:46

Попытается захватить 4 больших города: Коваленко назвал цели РФ до конца 2024 года

13:15

"Есть сдвиги": Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

13:14

"Мне жизнь портит": путинист Сергей Лазарев налетел на Леру Кудрявцеву

13:03

"Не звучит как 500 тысяч": нардеп сказала, мобилизуют ли полмиллиона украинцев

12:52

Днепропетровщина под прицелом врага: эксперт поделился тревожным прогнозом

12:50

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

12:49

"Люди умрут в своих домах": Украину ждут отключения света до 20 часов - Politico

12:44

ВСУ ударили по порту, поврежден корабль РФ: новые детали взрывов в Бердянске

12:44

Ушла легенда: умер продюсер и аранжировщик Френка Синатры и Майкла Джексона

12:19

Черная пятница 2024 на MAUDAU: скидки, которые нельзя пропустить новости компании

12:11

Пойдут в наступление с трех направлений: стала известна главная цель РФ на Юге

12:11

Желтые, красные и даже зеленые: что означает цвет номеров в Украине

Реклама
12:08

"Никакой любви не было": названо имя победительницы шоу "Холостяк-13"

11:58

"Не 18-летние мальчики": в ВСУ озвучили лучший возраст для мобилизации

11:57

РФ хочет более массированно атаковать Украину: эксперт назвал новый замысел Путина

11:25

Гороскоп на завтра 5 ноября: Ракам - долгожданный звонок, Рыбам - прилив энергии

11:07

РФ проиграла морское сражение: почему Украина меньше атакует вражеские суда

11:03

Китайский гороскоп на завтра 5 ноября: Быкам - гнев, Лошади - будьте осторожны

10:31

ВСУ горячо встретили солдат КНДР: первые войска уже попали под обстрел - ЦПД

10:29

Какой будет погода в Украине зимой: синоптик назвала самый холодный месяцВидео

10:24

Будут снег и мороз, ветер будет сдувать с ног: в Украине резко ухудшится погода

10:16

Женщина узнала, как муж тайно назвал их ребенка: теперь она подает на развод

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Операция в Курской области
У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогнозСША обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской области
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять