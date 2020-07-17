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Пранкеры не смогли выдать себя за Зеленского: что помешало

Двое сотрудников представительства Польши в ООН уволены за свою халатность.

17 июля 2020, 14:19
Дуда и пранк - почему пранкеры не смогли выдать себя за Зеленского
Дуда и пранк - почему пранкеры не смогли выдать себя за Зеленского / president.gov.ua

Перед тем, как успешно разыграть польского президента Анджея Дуду от имени якобы генсека ООН Антонио Гутерриша – российские пранкеры пытались дозвониться до Дуды от лица президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Однако эти пранки провалились.

Как пишет Rzeczpospolita, канцелярия польского лидера раскрыла обман, связавшись с секретариатами обоих президентов и посольствами Украины и Франции. Там звонки от Зеленского и Макрона не подтвердили.

А вот в ООН произошел сбой. Польское представительство в ООН не проверило, действительно ли номер, с которого звонят в секретариат Дуды, принадлежит помощнику Антонио Гутерриша. Там также не уточнили, существует ли вообще помощник генсека ООН с названной фамилией.

Теперь двое сотрудников представительства Польши в ООН в Нью-Йорке уволены – за свою халатность.

Ранее в МИД Польши прокомментировали пранк Дуды Вованом и Лексусом. Руководитель польской дипломатии расценивает пранк как российскую спецоперацию по дезинформации, которые была направлена на то, чтобы посеять вражду между официальной Варшавой и официальным Киевом.

Напомним, в ходе беседы Дуда пожаловался "генсеку", что коронавирус в Польше распространяют украинские мигранты.

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