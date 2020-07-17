Пранкеры не смогли выдать себя за Зеленского: что помешало

Перед тем, как успешно разыграть польского президента Анджея Дуду от имени якобы генсека ООН Антонио Гутерриша – российские пранкеры пытались дозвониться до Дуды от лица президента Украины Владимира Зеленского и его французского коллеги Эммануэля Макрона. Однако эти пранки провалились.
Как пишет Rzeczpospolita, канцелярия польского лидера раскрыла обман, связавшись с секретариатами обоих президентов и посольствами Украины и Франции. Там звонки от Зеленского и Макрона не подтвердили.
А вот в ООН произошел сбой. Польское представительство в ООН не проверило, действительно ли номер, с которого звонят в секретариат Дуды, принадлежит помощнику Антонио Гутерриша. Там также не уточнили, существует ли вообще помощник генсека ООН с названной фамилией.
Теперь двое сотрудников представительства Польши в ООН в Нью-Йорке уволены – за свою халатность.
Ранее в МИД Польши прокомментировали пранк Дуды Вованом и Лексусом. Руководитель польской дипломатии расценивает пранк как российскую спецоперацию по дезинформации, которые была направлена на то, чтобы посеять вражду между официальной Варшавой и официальным Киевом.
Напомним, в ходе беседы Дуда пожаловался "генсеку", что коронавирус в Польше распространяют украинские мигранты.