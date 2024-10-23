'Движение запрещено' и 'кирпич': в чем разница дорожных знаков, которые легко перепутать

На украинских дорогах существует два знака, которые, несмотря на схожесть, выполняют разные функции.

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Чем отличается "Въезд запрещен" от "Движение запрещено" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Среди украинских дорожных знаков существуют два, которые часто путают, хотя их назначение несколько отличается. Первый - это знак "Въезд запрещен" (3.21), так называемый "кирпич". Он выглядит как прямоугольник белого цвета в красном круге. Второй - знак "Движение запрещено" (3.1), который имеет форму белого круга с красным обрамлением.

Оба знака относятся к группе запрещающих, но их назначение имеет существенные различия, о которых следует знать. Первый не позволяет въезжать, а второй - двигаться в определенном направлении, говорится в ПДД.

Сфера действия знаков

Знак "Въезд запрещен" запрещает водителям въезжать на определенную территорию. Однако он не распространяется на маршрутные транспортные средства. Его действие распространяется от места установки до ближайшего перекрестка, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, - до их конца.

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Знак "Движение запрещено" запрещает водителям движение во всех направлениях. Однако есть исключения: водители маршрутных такси, жители территории и лица с инвалидностью или с инвалидами в салоне могут проезжать без штрафа.

Направления движения

Знак "Кирпич" запрещает движение только в определенном направлении, тогда как знак "Движение запрещено" запрещает движение в любом направлении. Это означает, что за знаком "Движение запрещено" нельзя ни въезжать, ни выезжать.

Штраф за нарушение правил дорожного движения

Нарушение правил дорожного движения влечет за собой штраф. Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП) - Ст. 122 ч. 1, за нарушение требований дорожных знаков и разметки проезжей части предусмотрен штраф в размере 20 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Что такое ПДД? Правила дорожного движения - свод правил, регулирующих обязанности участников дорожного движения (водителей транспортных средств, пассажиров, пешеходов и т.д.), а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам, для обеспечения безопасности дорожного движения, сообщает "Википедия".

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