Где спрятались 86 и 35: только самые внимательные найдут числа за 6 секунд

Непросто будет заметить, где именно спрятаны два числа, которые отличаются от всех остальных.

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Надо найти 86 и 35 среди других чисел на картинке/коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, jagranjosh

Оптические иллюзии и головоломки являются отличным способом проверить свои интеллектуальные способности и одновременно потренировать свои навыки решения логических задач.

Регулярное выполнение таких заданий может дать отличные результаты - через некоторое время разгадывание подобных загадок уже не будет таким сложным, а будет даваться достаточно просто.

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В следующей загадке нужно отыскать два спрятанных числа - 86 и 35 - среди большого количества чисел 85, пишет jagranjosh. Непросто будет заметить, где именно спрятаны отличные от всех остальных числа.

Придется очень внимательно присматриваться, чтобы отыскать правильный ответ. Стоит не отвлекаться и не упускать из виду даже малейшие детали, которые могут подтолкнуть к разгадке.

Однако придется спешить во время разгадывания загадки, ведь на выполнение задания дается очень мало времени - всего 6 секунд. Мало кому удастся справиться настолько быстро.

Нужно найти 86 и 35 среди других чисел на картинке/ jagranjosh

Нужно иметь действительно "орлиное зрение", чтобы смочь выделить два отличных числа среди большого количества одинаковых чисел.

Правильный ответ мы оставили внизу.

Непросто будет отыскать два спрятанных числа/ jagranjosh

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой только чрезвычайно умные люди найдут 3 отличия за 15 секунд. Непросто будет заметить, где именно спрятаны несколько деталей, которые делают две картинки неодинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой за 12 секунд надо угадать, чем отличаются две уборщицы. Непросто будет понять, какие именно детали отличают одну картинку от другой.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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