Как на украинском сказать "бархат", "крыжовник" и "прядь": креативные украинцев, которые вас удивят

Перевод на украинский некоторых слов может быть сложным, особенно, если это "бархат", "крыжовник" и "прядь".
Блоггерша в TikTok на канале @taimurzin спросила криворожцев смогут ли они перевести эти слова и получила креативные ответы.
Первый вопрос, который она задала украинцам, как перевести слово "бархат" на украинский. Однако большинство не смогло этого сделать. Кто-то назвал ткань шелком или вельветом, а одна женщина решила удачно выпутаться:
"А я знаю, но забыла!", – сказала она.
Также криворожцев спросили, как перевести слово "прядь". Вот, какие ответы выдали люди:
- Пряди
- Слушайте, вы такие слова задаете...
- Вот видите, какой "хо**л", что не переведу
- Ткань может быть
- Фиг его знает!
- Коса
- Чуприна
- Пряжа
- Ремень
Последний вопрос - "крыжовник" на украинском. Один молодой человек отметил, что слово переводится как "крижаль" или "журавлина", также - "аргус".
Правильные ответы
На самом же деле перевести эти слова несложно, вот как правильно это сделать:
- крыжовник - аґрус;
- прядь - пасмо;
- бархат - оксамит.
Смотрите, как криворожцы переводят слова:
@taimurzin Знаем ,вы это обожаете , мы также – новая порция опросов криворожцев уже готова Пишите в комментарии, смогли ли сразу перевести все не пользуясь гуглом?
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