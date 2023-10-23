Как на украинском сказать "бархат", "крыжовник" и "прядь": креативные украинцев, которые вас удивят

Опрос показал, насколько хорошо украинцы знают родной язык.

https://glavred.info/life/kak-na-ukrainskom-skazat-barhat-kryzhovnik-i-pryad-kreativnye-ukraincev-kotorye-vas-udivyat-10510576.html Ссылка скопирована

Коллаж Главред, фото flickr (jenly), Ткани Fashion Fabric

Перевод на украинский некоторых слов может быть сложным, особенно, если это "бархат", "крыжовник" и "прядь".

Блоггерша в TikTok на канале @taimurzin спросила криворожцев смогут ли они перевести эти слова и получила креативные ответы.

Первый вопрос, который она задала украинцам, как перевести слово "бархат" на украинский. Однако большинство не смогло этого сделать. Кто-то назвал ткань шелком или вельветом, а одна женщина решила удачно выпутаться:

видео дня

"А я знаю, но забыла!", – сказала она.

Также криворожцев спросили, как перевести слово "прядь". Вот, какие ответы выдали люди:

Пряди

Слушайте, вы такие слова задаете...

Вот видите, какой "хо**л", что не переведу

Ткань может быть

Фиг его знает!

Коса

Чуприна

Пряжа

Ремень

Последний вопрос - "крыжовник" на украинском. Один молодой человек отметил, что слово переводится как "крижаль" или "журавлина", также - "аргус".

Правильные ответы

На самом же деле перевести эти слова несложно, вот как правильно это сделать:

крыжовник - аґрус;

прядь - пасмо;

бархат - оксамит.

Смотрите, как криворожцы переводят слова:

@taimurzin Знаем , вы это обожаете , мы также – новая порция опросов криворожцев уже готова Пишите в комментарии, смогли ли сразу перевести все не пользуясь гуглом?

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