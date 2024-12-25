Как правильно - "колядникИ" или "колЯдники": какой ошибки стоит избегать

Нередко при употреблении этого слова многие допускают ошибку.

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Как правильно - "колядникИ" или "колЯдники"/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Слово "колядники", использование которого становится еще более распространенным во время рождественско-новогодних праздников, достаточно простое в написании. Однако во время устной речи в нем часто может встречаться ошибка - неправильное ударение.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как ставить ударение в этом и ряде других слов.

"Рождество - это особый праздник. Вспомним по этому случаю некоторые особые "різдвяні" ударения. Заметили? Я сказала "різдвЯні", а не "різдвяніІ". Потому что ударение в этом слове падает на "я" - "різдвЯна ніч". Ваш дом украшает не "дІдух", а "дідУх". Вы ждете, что к вам в гости придут не "колядникИ", а "колЯдники". Ну и, наконец, все эти праздники мы называем не "свЯтки", а "святкИ". Вот так правильно. Всем веселого Рождества", - отметила Багний.

видео дня

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "колядникИ" или "колЯдники":

Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.

Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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