Как правильно - "колядникИ" или "колЯдники": какой ошибки стоит избегать

Слово "колядники", использование которого становится еще более распространенным во время рождественско-новогодних праздников, достаточно простое в написании. Однако во время устной речи в нем часто может встречаться ошибка - неправильное ударение.
Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как ставить ударение в этом и ряде других слов.
"Рождество - это особый праздник. Вспомним по этому случаю некоторые особые "різдвяні" ударения. Заметили? Я сказала "різдвЯні", а не "різдвяніІ". Потому что ударение в этом слове падает на "я" - "різдвЯна ніч". Ваш дом украшает не "дІдух", а "дідУх". Вы ждете, что к вам в гости придут не "колядникИ", а "колЯдники". Ну и, наконец, все эти праздники мы называем не "свЯтки", а "святкИ". Вот так правильно. Всем веселого Рождества", - отметила Багний.
Смотрите видео о том, как правильно говорить - "колядникИ" или "колЯдники":
@sametak1064 Дидух, святки, колядники и другие рождественские ударения #правильноукраїнською#мова#укаїнськийтікток#українськамова#різдво#christmas♬ original sound - Правильно українською
Ранее Главред рассказал, почему "грудень" имеет такое название - правильный ответ знают не все. Ольга Багний отметила, что первый месяц зимы не всегда назывался "груднем" - на протяжении многих веков его называли по-другому.
Также Ольга Багний рассказала, что означает "ходити іменинником". Довольно часто состояние человека, которое можно описать таким фразеологизмом, мы называем другими словами. Но не лишним будет знать еще и такое благозвучное выражение.
Вас также может заинтересовать:
- Чем отличаются две уборщицы: надо найти 3 отличия за 12 секунд
- В чем ошибка на картинке: только "настоящий детектив" даст ответ за 7 секунд
- Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд
Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред