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Как раньше назывался Бердянск, Запорожье, Одесса: малоизвестная история названий

Алина Дембицкая
12 сентября 2023, 17:23 обновлено 12 сентября, 17:23
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Особое место среди украинских городов занимает южный регион, который славится невероятной красотой природы.
Бердянск, Одесса
Как раньше назывался Бердянск, Запорожье, Одесса? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Украина – страна, которая имеет широкую историю и культуру. Особое место среди украинских городов занимает южный регион, который славится невероятной красотой природы. Одним из неотъемлемых аспектов истории этого региона являются названия его городов. С древних времен эти названия отражают богатое культурное наследие и важные исторические события. Главред рассказывает, как раньше назывался Бердянск, Запорожье, Одесса.

Как раньше назывался Бердянск?

Раньше город, который мы сейчас знаем как Бердянск, имел несколько других названий. Первоначально он был известен как Кутур-Оглы и Новонагайск. Однако в 1842 году его переименовали в Бердянск. Такое название город получил в честь реки Берда, которая расположена в этом регионе. Название реки Берда происходит от тюркского слова "берды", имеющего значение "данная Богом", или, по другой версии, "река, текущая между скалистыми берегами".

В период с 1939 по 1968 годы город носил название Осипенко – в честь погибшей летчицы Полины Осипенко, которая родилась в Бердянском районе.

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Как раньше называлось Запорожье?

Ранее город Запорожье носил название Александровск. Такое название город получил еще в далеком 1770 году – в честь императора Александра II.

В 1921 году, после объединения различных территорий в единый город, он получил название Сичеслав – в честь выдающегося казацкого сообщества. Однако прошло всего полгода, и город назвали Запорожьем. Ни для кого не секрет, что это название связано с эпохой героического казачества.

Как раньше называлась Одесса?

Раньше Одесса называлась Хаджибей. Это название происходит от турецкого имени Hacıbey, которое указывает на имя главного основателя города – торговца и моряка Хаджибея. Это название использовалось в период Османской империи, когда город находился под ее властью.

После присоединения города к Российской империи в 18 веке Хаджибей был переименован в Одессу, и это название осталось неизменным до наших дней.

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