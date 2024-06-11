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Кошачий тест на IQ: как за 5 минут понять, насколько умный вам любимец

Сергей Кущ
11 июня 2024, 15:23
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Ученые утверждают, что кошачий мозг по уровню развития сравним с мозгом ребенка.
Кошачий тест на IQ
Кошачий тест на IQ / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Коты славятся своей сообразительностью. Они точно знают, когда разбудить вас на завтрак и чувствуют ваше настроение, если что-то идет не так. Но возможно, ваш кот еще умнее, чем вы думаете.

Чтобы оценить интеллект вашего пушистого друга, традиционные тесты на IQ не подходят, ведь они ориентированы на человека. Американский журнал Catster, специализирующийся на теме кошек, предлагает другой метод проверки интеллекта котов.

Ученые утверждают, что кошачий мозг по уровню развития сравним с мозгом ребенка, а количество нейронов в коре головного мозга у котов (300 миллионов) почти вдвое больше, чем у собак (160 миллионов).

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Тест с игрушкой и коробкой

Catster рекомендует простой тест для оценки интеллекта вашего кота. Вам понадобятся любимая игрушка и картонная коробка.

  • Подготовка: Проводите тест в тихой комнате, чтобы кота ничего не отвлекало.
  • Тест: Позвольте кошке увидеть игрушку, затем положите ее за коробку или внутрь.
  • Результат: Кошки, которые начнут искать игрушку, демонстрируют понимание постоянства объекта. Те, кто сразу забудет о ней, можно считать менее сообразительными.

Что за животные кошки?

Кошки (лат. Felis) — род хищных млекопитающих из семейства кошачьих. В устаревших классификациях к нему причисляли всех представителей малых кошек, однако в современной классификации непосредственно к кошкам относятся лишь некоторые малые виды, обитающие в Евразии и Африке, сообщает "Википедия".

Признаки умного кота

Кроме теста, есть несколько признаков, указывающих на высокий интеллект кота:

  1. Активное общение: Умные коты больше взаимодействуют с вами, например, трогают лапой или мяукают, когда хотят что-то получить.
  2. Пытливость: Такие коты пытаются добраться до мест, где хранится еда. Если ваш кот подпинывает дверь холодильника, он понимает постоянство объектов.
  3. Исследовательский интерес: Коты, которые пинают входную дверь или окна, могут осознавать, что за ними есть нечто не исследованное.

Catster утверждает, что такое поведение свидетельствует о наличии немалого интеллекта у вашего питомца. Следите за этими признаками и проведите тест с игрушкой и коробкой, чтобы убедиться в умственных способностях вашего кота.

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