Куда обращаться, если батареи не греют - быстрое решение проблемы

Если батареи холодные, не паникуйте! Куда обращаться, если батареи не греют, и какие действия помогут вернуть тепло в квартиру уже сейчас.

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Куди обращаться, если батареи не греют / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

Что делать, если батареи холодные

Куда обращаться, если батареи не греют

Куда звонить, если в квартире холодные батареи

С началом отопительного сезона многие украинцы сталкиваются с проблемами отопления. Пока на улице комфортная температура, едва теплые батареи в квартире не привлекают внимания, но когда наступают настоящие холода, это становится серьезной проблемой. Согласно закону, потребитель имеет полное право платить за холодные батареи меньше или вообще не платить. Как разобраться с этой проблемой, расскажет "Главред".

Основные проблемы и способы их устранения перечислены на сайте УНИАН:

Что делать, если батареи холодные

Если батареи плохо греют и вы точно знаете, что проблема именно в них, можно решить это с помощью нескольких способов, определив точную причину.

Воздушная пробка. Если проблема именно в этом, батареи будут холодными или едва теплыми, а трубы - горячими. Чтобы устранить проблему, необходимо стравить воздух через специальный воздухоотводчик - кран Маевского, который поворачивают в нужном направлении. Если у вас старые батареи, то, скорее всего, такого крана нет, зато есть специальная заглушка. В таком случае лучше вызвать сантехника. Низкое давление. Это распространенная проблема, из-за которой батареи плохо греют. Теплая вода просто не циркулирует по всему контуру. Причина может быть в поломке котла или утечках. Если повреждения найти не удалось, а теплоноситель все равно не работает должным образом, необходимо установить насос, чтобы он разгонял горячую воду по системе. Отсутствие фильтров. Еще одной причиной холодных батарей может быть засорение системы, происходящее из-за отсутствия фильтров для воды. Поможет лишь полный слив теплоносителя. Желательно установить фильтры и снова заполнить систему водой. Проблемы с радиаторами. Иногда причина может быть серьезнее: например, радиаторы смонтированы неправильно, из-за чего не работают эффективно. Сперва проверьте клапан, который регулирует поступление воды в систему - возможно, вы случайно его закрыли. В таком случае просто откройте его обратно.

Александр Козырь на своем Ютуб канале рассказывает о том, как правильно стравить воздух их батарей.

Куда обращаться, если батареи не греют

Если батареи не греют, нужно обратиться к диспетчеру ЖКХ, обслуживающему ваш дом, и сообщить о проблеме. Она может быть не только в вашем доме или квартире, но и из-за недостаточной поставки теплоносителя со стороны теплосети. Такие вопросы решаются комплексно.

Также можно обратиться в организацию, которая поставляет тепло. Специалисты могут проконсультировать и объяснить, что именно нужно сделать.

Если проблему не удается устранить самостоятельно, стоит вызвать ремонтную бригаду, которая поможет быстро вернуть тепло в ваш дом.

Куда нужно звонить, если в квартире холодные батареи

Киевтеплоэнерго - (044) 247-40-40, с моб. (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40; сервисные центры ЦКС: (044) 354-86-26, (044) 354-81-12.

Винницагортеплоэнерго - (0432) 43-34-95 (диспетчерская, круглосуточно).

Коммунальное предприятие "Теплоэнерго" (г. Днепр) - электронный адрес: teploenergodnepr@gmail.com, телефон: (056) 374-30-00.

Коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" - call-центр 554-000 (круглосуточно), (0412) 481-481.

Львовтеплоэнерго - электронный адрес: office_lte.lviv.ua.

Акционерное общество "Харьковоблэнерго" - call-центр: (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, 0-800-508-413.

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