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Куда обращаться, если батареи не греют - быстрое решение проблемы

Марина Иваненко
20 февраля 2025, 23:45
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Если батареи холодные, не паникуйте! Куда обращаться, если батареи не греют, и какие действия помогут вернуть тепло в квартиру уже сейчас.
Куди обращаться, если батареи не греют
Куди обращаться, если батареи не греют / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

О чем вы узнаете:

  • Что делать, если батареи холодные
  • Куда обращаться, если батареи не греют
  • Куда звонить, если в квартире холодные батареи

С началом отопительного сезона многие украинцы сталкиваются с проблемами отопления. Пока на улице комфортная температура, едва теплые батареи в квартире не привлекают внимания, но когда наступают настоящие холода, это становится серьезной проблемой. Согласно закону, потребитель имеет полное право платить за холодные батареи меньше или вообще не платить. Как разобраться с этой проблемой, расскажет "Главред".

Основные проблемы и способы их устранения перечислены на сайте УНИАН:

Что делать, если батареи холодные

Если батареи плохо греют и вы точно знаете, что проблема именно в них, можно решить это с помощью нескольких способов, определив точную причину.

  1. Воздушная пробка. Если проблема именно в этом, батареи будут холодными или едва теплыми, а трубы - горячими. Чтобы устранить проблему, необходимо стравить воздух через специальный воздухоотводчик - кран Маевского, который поворачивают в нужном направлении. Если у вас старые батареи, то, скорее всего, такого крана нет, зато есть специальная заглушка. В таком случае лучше вызвать сантехника.
  2. Низкое давление. Это распространенная проблема, из-за которой батареи плохо греют. Теплая вода просто не циркулирует по всему контуру. Причина может быть в поломке котла или утечках. Если повреждения найти не удалось, а теплоноситель все равно не работает должным образом, необходимо установить насос, чтобы он разгонял горячую воду по системе.
  3. Отсутствие фильтров. Еще одной причиной холодных батарей может быть засорение системы, происходящее из-за отсутствия фильтров для воды. Поможет лишь полный слив теплоносителя. Желательно установить фильтры и снова заполнить систему водой.
  4. Проблемы с радиаторами. Иногда причина может быть серьезнее: например, радиаторы смонтированы неправильно, из-за чего не работают эффективно. Сперва проверьте клапан, который регулирует поступление воды в систему - возможно, вы случайно его закрыли. В таком случае просто откройте его обратно.

Александр Козырь на своем Ютуб канале рассказывает о том, как правильно стравить воздух их батарей.

Куда обращаться, если батареи не греют

Если батареи не греют, нужно обратиться к диспетчеру ЖКХ, обслуживающему ваш дом, и сообщить о проблеме. Она может быть не только в вашем доме или квартире, но и из-за недостаточной поставки теплоносителя со стороны теплосети. Такие вопросы решаются комплексно.

Также можно обратиться в организацию, которая поставляет тепло. Специалисты могут проконсультировать и объяснить, что именно нужно сделать.

Если проблему не удается устранить самостоятельно, стоит вызвать ремонтную бригаду, которая поможет быстро вернуть тепло в ваш дом.

Куда нужно звонить, если в квартире холодные батареи

Киевтеплоэнерго - (044) 247-40-40, с моб. (099) 247-40-40, (093) 247-40-40, (096) 247-40-40; сервисные центры ЦКС: (044) 354-86-26, (044) 354-81-12.

Винницагортеплоэнерго - (0432) 43-34-95 (диспетчерская, круглосуточно).

Коммунальное предприятие "Теплоэнерго" (г. Днепр) - электронный адрес: teploenergodnepr@gmail.com, телефон: (056) 374-30-00.

Коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" - call-центр 554-000 (круглосуточно), (0412) 481-481.

Львовтеплоэнерго - электронный адрес: office_lte.lviv.ua.

Акционерное общество "Харьковоблэнерго" - call-центр: (057) 34-24-413, (050) 05-40-413, (067) 23-40-413, (063) 05-40-413, 0-800-508-413.

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