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Молитва на деньги: святые, к которым можно обратиться во время трудностей

Мария Николишин
12 сентября 2024, 14:32
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Кому молиться при денежных трудностях - этот вопрос интересует многих людей, попавших в трудные жизненные ситуации.
Молитва на деньги: святые, к которым можно обратиться во время трудностей
Кому молиться при денежных трудностях / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Денежные молитвы - один из эффективных способов привлечь в свою жизнь богатство и благополучие. Такое молитвенное обращение будет обязательно услышано Богом, только если просить о финансовом благополучии с чистыми помыслами и открытой душой.

Какому святому молиться о финансовом благополучии

Существует огромное количество молитв к Господу Богу и святым о том, чтобы получить материальное благополучие. Самыми распространенными являются молитвы к Николаю Чудотворцу, Святителю Спиридону Тримифунтскому и Ангелу-Хранителю.

Молитва Николаю Чудотворцу

О, великий чудотворец, святитель Христов, отче Николай Чудотворец! Молим тебя, надежда всех христиан, верных защитник, голодных кормилец, радость плачущих, врач болеющих, по морю плавающих управитель, убогих и сирот кормилец и всем скорый помощник и покровитель, да мирную жизнь проживем здесь и да увидим славу избранных Богом на небе, и с ними непрестанно воспевать будем единого в Троице Бога во веки веков (Далее говорите то, почему вам нужны деньги, для чего, просите помощи Николая Чудотворца в решении финансовых трудностей.). Аминь.

Молитва к Святителю Спиридону Тримифунтскому

О святитель Спиридон! Умоли добросердечие Бога, да не осудит нас по ошибкам нашим, но поступит с нами по милости своей. Испроси нам, рабам Божиим (имена), у Христа и Бога наше мирное безмятежное житие, здравие душевное и телесное. Избавь нас от всякой беды душевной и телесной, от всех томлений и дьявольских наветов. Поминай нас пред престолом Вседержителя и умоли Господа, да даст многим нашим грехам прощение, безбедное и мирное житие да даст нам, смерти же живота непосоромленного и мирного да и блаженства вечного в будущем сподобит нам, да непрестанно отправляем славу и благодарение Отцу и Сыну и Духу святому, ныне, и во всякое время, и во веки веков. Аминь.

Молитва к Ангелу-Хранителю

Ангел Хранитель, Божий Посланник. В делах беспросветных стремлюсь преуспеть, не дай мне в заботах земных очерстветь. Мой ангел, по вере достаток отдай, когда заблужусь, ты меня не бросай. Пусть благом чудесным душа озарит, обо всем материальном не стану томиться. Чтобы деньги не свели меня в ловушку, тебя я всем сердцем об этом умоляю. Да будет воля твоя, и ныне, и присно, и во всякое время, и во веки веков. Аминь.

Какая молитва приносит деньги

Чтобы ваша молитва была услышана, сначала настройтесь на молитву, серьезно обдумайте свои пожелания, высказывайте свои наболевшие проблемы без лукавства и обмана, читайте с душой, а не просто как текст, и, главное, не сидите сложа руки - действуйте. Тогда Ваша молитва, чтобы водились деньги будет услышана.

Молитва на деньги - видео:

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