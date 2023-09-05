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Молитва за умершего: когда и как правильно читать, чтобы душа обрела покой

Лидия Неплях
5 сентября 2023, 13:24 обновлено 5 сентября, 13:24
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Благодаря молитве душа очищается и приближается к вечному счастью.
Молитва за упокой
Молитва за упокой / коллаж Главред, фото скриншот с YouTube (Юлия Хмара)

Молитва за умерших является важной частью многих религиозных традиций, но может быть разной в зависимости от конкретной религии или конфессии. Рассказываем о том, почему стоит молиться и как это делать правильно.

Почему надо молиться за умерших

Как отмечает УГКЦ, молитва за умерших является важной составляющей христианской веры. В молитвах за них есть не только связь с Богом, так мы можем помочь умершим. Каждая душа, покидающая этот мир с надеждой на воскресение, проходит свой путь после смерти. Те, кто уходит в вечность в состоянии Божественной благодати, даже если им требуется определенное очищение после смерти, покоятся в надежде.

Именно молитвы за умерших могут способствовать их более быстрому очищению и приближению к главной цели жизни человека - вечному счастью и восприятию лица Божьего.

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Когда молиться за умершего и как

Как только человек умирает, его нужно отпеть. Как правило, это делает священник в день похорон.

В то же время на 3-й, 9-й и 40-й день после смерти покойного, а также в другие дни чествования памяти (годовщина смерти, день рождения и праздник именин) надо проводить панихиду.

Также можно читать литию - короткую заупокойную молитву, в которую входит лишь заключительная часть панихиды. Это единственная служба за усопших, которая не отменяется Великим постом. Ее можно читать во время дороги куда-то и каждый день.

В храме за усопших необходимо заказывать:

  • поминовение на литургии (главном богослужении);
  • панихиду (милостыню за почившего: хлеб как символ самого нужного, что может дать Господь; масло как символ милости, Господа, другие продукты, кроме мяса).

Молитвы об умерших за упокой

  1. Упокой, Господи, души рабов Твоих (имена), прости им все грехи их, вольные и несвободные, даруй им Царство Твое Небесное и сотвори им вечную память. (Эту короткую молитву следует читать как можно чаще).
  2. Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежде на жизнь вечную почивших рабов Твоих (имена) и, как благ и Человеколюбец, что грехи отпускаешь и неправду уничтожаешь, ослабь, отпусти и прости все вины их вольные и несвободные, избавь их от вечной муки и огня геенского и даруй им Причастие и наслаждение вечных Твоих благ, что ты приготовил для тех, кто любит тебя. Ибо они хоть и согрешили, но не отступили от тебя, а усомнились в Отце, и сыне, и Святом Духе веровали, в тройке славимого Бога и Тройцу в единице православно до последнего вздоха своего исповедовали. Поэтому милостивым будь к ним, и веру в тебя вместо дел прими, и со святыми Твоими, как Щедр, упокой, ибо нет человека, чтобы жила и не согрешила. Ибо ты один без всякого греха, и правда Твоя – правда вечная; и ты один Бог милости и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

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