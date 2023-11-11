Можно ли кипятить воду дважды: специалист сообщила о ключевой опасности

Главред выяснил, можно ли кипятить воду повторно и опасно ли ее употребление для нашего здоровья.

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Можно ли кипятить воду дважды – специалист раскрыла миф о "мертвой воде" / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео YouTube / Сніданок з 1+1

Кипячение воды воспринимается как эффективный метод очистки от бактерий и других загрязнений. Тем не менее, следует учитывать, что во время каждого кипячения вода теряет некоторые минералы и другие вещества.

Однако, несмотря на это, повторно кипяченую воду можно пить, и во многих случаях это безопасно. Однако есть определенные ограничения и моменты, на которые стоит обратить внимание:

Изменения во вкусе и аромате: Повторное кипячение может привести к потере некоторых растворенных газов и водорастворимых веществ, что может повлиять на вкус и аромат воды.

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Потеря некоторых минералов: Во время кипячения некоторые минералы могут испаряться. Если вода была повторно кипячена, это может привести к дальнейшей потере полезных минералов.

Присутствие вредных веществ: Если вода была загрязнена вредными веществами, повторное кипячение не уменьшит их количество, а наоборот, может увеличить их концентрацию.

Потеря кислорода: Во время кипячения кислород может испаряться, что может повлиять на вкус воды.

Существует мнение, что вода, которая кипятится 2 и более раз, становится "мертвой" и, возможно, даже опасной. Однако следует помнить, что не все виды воды одинаковы. Об этом сообщила нутрициолог Богдана Волошович в Instagram.

По словам нутрициолога, вода может содержать различные минералы и иметь разный вкус в зависимости от источника и методов обработки. Кипячение воды помогает убивать вредные микроорганизмы.

"Однако бытует мнение, что в процессе кипячения в ней выделяются мышьяк, фтор и нитраты, вредные минералы, которые могут нести смертельную угрозу для человека", - говорится в сообщении.

Специалист указывает, что эти минералы могут быть опасными, но только в больших количествах, если их принимать ежедневно. Однако вода, которая проходит через местные водопроводные системы, находится в колодцах или находится в бутылках, обычно содержит минералы в безопасных для человека количествах.

Во время кипячения воды часть ее испаряется, а минералы остаются в остаточном количестве воды. С каждым повторным кипячением концентрация минералов может увеличиваться, а объем воды уменьшаться.

"Хотя с научной точки зрения данный аргумент имеет право на жизнь, он не учитывает во внимание, что источники водоснабжения постоянно проверяются на загрязнение и доказали свою безопасность для потребления", - говорит Волошович.

Следовательно, опасные минералы в таких количествах, вероятно, не появятся в воде, за исключением возможных стихийных или химических катастроф.

В целом, если исходная вода была чистой и безопасной для употребления, повторное кипячение обычно не создает серьезных проблем. Однако, если вы сомневаетесь в качестве воды, лучше использовать свежую воду или использовать системы фильтрации.

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