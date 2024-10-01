На водительских удостоверениях появился странный код: что означает число "78"

Изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее.

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Эксперты объяснили, что означает знак на водительских удостоверениях / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: pmg.ua

Уже больше, чем два года в новых водительских удостоверениях ставят интересную пометку. Именно она показывает тип транспортного средства, на котором сдавался практический экзамен. Однако важно то, что речь идет об авто с автоматической коробкой передач. О значении такого нововведения рассказали специалисты PMG.UA.

Что означает код "78" на удостоверениях водителя?

Код "78" указывается в двенадцатой графе водительского удостоверения и означает, что водитель может управлять только автомобилями с автоматической коробкой передач. Если этот код отсутствует, водитель имеет право ездить на авто с любой коробкой передач.

Важно, что эти изменения не повлияли на тех водителей, которые получили свои удостоверения до их внедрения.

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Объяснение от МВД

В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что код "78" оказался особенно полезным для украинцев, которые переехали за границу. Например, в Великобритании наличие этого кода определяет, может ли водитель управлять авто с автоматической или механической коробкой передач.

"В удостоверении водителя теперь есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач. Она отмечается в графе 12 документа в виде кода "78". При ее наличии водители смогут управлять авто только с автоматической коробкой передач, а при отсутствии - с любой. Изменения не коснутся тех водителей, которым водительские удостоверения были выданы ранее", - отметили в МВД.

Кроме этого, сейчас уже изменился дизайн бланка водительского удостоверения. Начиная с прошлого года, он имеет темно-розовый цвет, похожий на цвет европейского водительского удостоверения, стилизованное изображение Государственного Флага Украины для идентификации страны.

"Бланк стал более защищенным от подделок. В нем имплантирован защитный элемент, указывается срок его действия, а также группа крови и резус-фактор водителя. Впереди - практическое внедрение отметки о предоставлении согласия или несогласия на посмертное донорство", - пояснили в МВД.

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