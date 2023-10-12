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Найти кролика за 7 секунд: необычный тест на проверку внимательности

Юрий Берендий
12 октября 2023, 11:43 обновлено 12 октября, 11:43
Невероятно сложная головоломка, в которой вам нужно найти кролика, прячущегося в спальне всего за семь секунд. Можете ли вы разгадать это вовремя?
Головоломка, тест
Сможете ли вы найти кролика за 7 секунд? / Коллаж Главред, фото: jagranjosh, depositphotos.com

Испытывать себя с помощью сложных головоломок - это отличный способ сохранить свой ум здоровым и активным, который может помочь улучшить когнитивные функции и так же важен, как ежедневные упражнения, чтобы поддерживать ваше тело в отличной форме. Вы можете тренировать свой мозг различными методами, например, просматривая викторины и пытаясь ответить на вопросы, или пытаясь решить головоломки, такие как кроссворды.

Но еще один интересный способ потренировать свой мозг – попытаться разгадать головоломки. Эти сложные головоломки часто включают изображение со скрытым объектом, спрятанным где-то на изображении, и они обычно дают вам ограничение по времени, которого вам придется придерживаться, если вы хотите назвать себя гением. Если вам интересно, почему бы не попробовать это? Все, что вам нужно сделать, это найти спрятанного кролика всего за семь секунд, пишет издание mirror.

головоломка
Сможете ли вы найти кролика за 7 секунд? / фото: джагранджош

Посмотрите на изображение выше. На нем изображена женщина, спящая в своей постели, а рядом с ней лежит кошка. Вы также заметите собаку, спящую в нижней части изображения рядом с кроватью, но мы не ищем ни одного из этих животных. Вместо этого вам нужно найти кролика, который спрятался где-то на картинке.

видео дня

Поначалу это может показаться легким, но в относительно загроможденной спальне трудно точно определить, где находится кролик. Кролик спрятан в одной из фоторамок, висящих на стене? А может, он прячется в узоре на коврике, пытаясь зарыться под кровать?

На вазе также есть узор, который, кажется, может быть заячьими ушами, если вы присмотритесь, возможно, на вазе напечатано изображение кролика. На самом деле, если вы посмотрите на кровать, на которой спит женщина, вы также увидите несколько складок на простынях, которые тоже могут быть заячьими ушами - так много мест, где маленькое существо может спрятаться.

К сожалению, это все отвеликающие маневры. Кролик не находится ни в одном из этих мест. Если вы еще не нашли маленького парня, продолжайте искат.

Даже если вы не найдете его в течение семисекундного лимита, вы все равно будете тренировать свой мозг, следуя головоломке, пока не решите ее. Мы собираемся показать вам решение, поэтому, если вы не закончили, не прокручивайте вниз.

Головоломка
Правильный ответ / фото: джагранджош

Кролик на самом деле прятался за вазой, и его было трудно разглядеть, потому что он был розового оттенка, который подходил к ковру в спальне женщины. Безусловно, это непростое место, так хорошо, если вам удалось получить ответ в течение семисекундного лимита.

Хотите попробовать свои силы в других головоломках?

Напомним, ранее Главред предлагал жуткую хэллоуинскую головоломку, где нужно найди летучую мышь среди котиков всего за 28 секунд.

А вот в этой оптической иллюзии только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд.

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головоломки
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