Необычная загадка для самых внимательных: нужно найти 16 домиков за 15 секунд

Только настоящие гении могут решить эту сложную головоломку менее чем за 15 секунд.

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Только настоящие гении могут решить эту головоломку менее чем за 15 секунд / коллаж Главред, фото: pixabay, West Wales Holiday Cottages

Иллюзии и другие виды головоломок - отличный способ размять мозг и потренировать одну из самых важных мышц тела. Они могут быть разных форм.

Они могут быть аналитическими, наблюдательными или математическими. Эта головоломка от West Wales Holiday Cottages является примером наблюдательной головоломки, пишет express.co.uk.

Только настоящие гении могут решить эту головоломку менее чем за 15 секунд / фото: West Wales Holiday Cottages

На изображении выше вы видите несколько рядов домов, каждый из которых относительно похож на другой.

видео дня

Ваша задача-найти все 16 розовых домиков менее чем за 15 секунд.

Вы нашли все 16 домов менее чем за 15 секунд? Не волнуйтесь, если нет, ответы ниже.

Хотя головоломки могут показаться легкомысленным способом убить время в пути или в зале ожидания, они могут иметь долгосрочные преимущества.

Правильный ответ / фото: West Wales Holiday Cottages

Головоломки действуют как упражнения для ума, так же, как езда на велосипеде или бег тренируют руки и ноги.

Ранее мы предлагали вам разгадать сумасшедшую головоломку для самых внимательных. На черно-белом изображении вам нужно найти собаку всего за 5 секунд. Если у вас высокий уровень концентрации, вы легко справитесь с задачей.

Также мы советуем разгадать и хитрую головоломку, где надо найти тыквы за 10 секунд. Во дворике, где гуляют люди с детьми, вам нужно обнаружить целых шесть тыкв, которые разбросаны в разных местах на площадке.

А если у вас зрение, как у орла, тогда смело можете приступать к разгадке головоломки, где надо за 12 секунд найти кролика. Ушастый спрятался так, что отыскать его очень непросто.

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