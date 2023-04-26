"Он был для меня всем": собака-герой умерла, спасая жизнь хозяина

Мужчина был убит горем, когда узнал, что его собака Сегун погибла в огне.

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Собака спасла хозяина ценой своей жизни / SWNS

В Великобритании собака-герой погибла, спасая жизнь своего хозяина, когда огонь охватил их дом.

Кевин Рекорд спал, когда его американский бультерьер по кличке Сегун разбудил его и предупредил о пожаре, который возник из-за зарядки электронного скутера, пишет Mirror.

Проснувшись, 43-летний мужчина увидел искры, летящие от его электроскутера, и через несколько секунд тот взорвался, а пламя быстро распространилось по квартире.

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В панике и дезориентации Кевину удалось выбраться из охваченной огнем и дымом комнаты. Кевин был убит горем, когда узнал, что его собака, Сегун, погибла в огне.

"Я совершенно опустошен случившимся, особенно потерей Сегуна. Он был для меня всем и погиб, спасая мою жизнь", - признался мужчина.

Как оказалось, Сегун первым увидел пожар и перепрыгнул через Кевина. Таким образом животное предупредило мужчину о пожаре.

В настоящее время Кевин находится в реанимации в больнице, 20 процентов его тела покрыто ожогами.

"Ему очень повезло, что он выбрался. Если бы Сегун не разбудил его, если бы Кев проспал еще 10 секунд, все было бы совсем по-другому", - рассказала сестра пострадавшего мужчины.

Напомним, ранее Главред рассказывал, что в Канаде медведь проник в автомобиль и выпил ящик газировки. Также он повредил авто женщины. По словам жительницы Канады Шэрон Росел, она проснулась от громкого лая собаки и обнаружила медведя, который разбил окно автомобиля и достал оттуда 69 банок диетической колы и апельсиновой газировки.

Также Главред рассказывал о том, что женщина намеренно травила своего мужа. Она время от времени подливала ему в чай средства для очистки канализации. В результате у него появилась язва желудка, гастрит и эзофагит. Мужчина поймал жену благодаря камерам, которые он установил на кухне.

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