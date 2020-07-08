Почему нельзя дарить нож: причины и поверья

Сотню или тысячу лет назад человечество пришло к выводу, что нож в виде подарка, как и часы, означает разрушение отношений. Другими словами, нож метафорически "разрезал бы" связи, которые связывают двух людей. Это влияние будет еще хуже, если получатель - ваш важный друг. Согласно поверьям, любовь закончится вскорости после того, как нож будет подарен на день рождение или, что еще хуже, станет свадебным подарком и ослабит узы брака.
Кроме того, нож - частый "участник" всяческих магических обрядов и ритуалов, его также до сих пор используют для жертвоприношений в разных странах. Считается, что лезвие может впитывать темную энергетику и хранить ее. Именно поэтому многие люди могут не понять подарка, а иногда и вовсе испугаться, что даривший хочет каким-то образом повлиять на жизнь и благополучие именинника.
Еще один из фактов, о котором нельзя забывать. Нож - это оружие, предназначенное не для добрых целей. Он символизирует войну, травмы и увечья. Наверняка любой человек сможет найти альтернативу этому подарку, даже если получающий подарок славится своей любовью к холодному оружию.
Нож: неудача vs удача
Миф о том, что ножи - это неудача, широко распространен в некоторых культурах. Но в других, ножи на самом деле являются удачей.
Например, в Финляндии получение пуукко (финского поясного ножа) в качестве подарка считается честью, а в Соединенных Штатах многие родители дарят ножи своим детям в качестве обряда перехода во взрослую жизнь.
Вот еще несколько мифов о ножах в других культурах:
- Нож считается отличной защитой от фей и проклятий.
- Нож, вставленный в изголовье кровати ребенка, должен защищать его.
- Нож под кроватью матери облегчит боль при родах.
Как дарить нож?
Вот почему задолго до того, как рациональность и наука начали заменять суеверия, началась традиция, в которой те, кто дарят нож, также прикрепляют монету к лезвию. Даже пять копеек подойдет. Получатель ножа затем отдает копейку дарителю, тем самым "расплачиваясь" ею за нож и сохраняя отношения в неприкосновенности.
В более современные времена копейки всегда считались удачей.
До того, как появились металлические деньги, найти любой вид металла казался удачей, даром богов. Таким образом, монета или копейка, подаренные с ножом, как бы нивелируют его негативное значение.
Таким образом, в дополнение к предоставлению получателю возможности символически купить клинок за монету, монета дает удачу, чтобы отменить неудачу ножа.
Суеверие до сих пор так хорошо известно, что японский ножовщик Масакаге держит в коробках с ножами монету в пять иен.
Так стоит ли вам включать в подарок копейку или другую монету?
В конце концов, на дворе 2020 год, и настоящий фанат знает, что качественный нож - это просто фантастический подарок. Такой презент - это не несчастье, это действительно хороший подарок нужному человеку.
Тем не менее, если вы знаете, что получатель несколько суеверен - или вы просто хотите рассказать историю с монетой с ножом - тогда подарите ему подарок, прикрепив монету.
Это может сделать ваш и без того превосходный подарок гораздо более запоминающимся.