Почему нельзя дарить нож: причины и поверья

Нож - частый "участник" всяческих магических обрядов и ритуалов/ УНИАН

Сотню или тысячу лет назад человечество пришло к выводу, что нож в виде подарка, как и часы, означает разрушение отношений. Другими словами, нож метафорически "разрезал бы" связи, которые связывают двух людей. Это влияние будет еще хуже, если получатель - ваш важный друг. Согласно поверьям, любовь закончится вскорости после того, как нож будет подарен на день рождение или, что еще хуже, станет свадебным подарком и ослабит узы брака.

Кроме того, нож - частый "участник" всяческих магических обрядов и ритуалов, его также до сих пор используют для жертвоприношений в разных странах. Считается, что лезвие может впитывать темную энергетику и хранить ее. Именно поэтому многие люди могут не понять подарка, а иногда и вовсе испугаться, что даривший хочет каким-то образом повлиять на жизнь и благополучие именинника.

Еще один из фактов, о котором нельзя забывать. Нож - это оружие, предназначенное не для добрых целей. Он символизирует войну, травмы и увечья. Наверняка любой человек сможет найти альтернативу этому подарку, даже если получающий подарок славится своей любовью к холодному оружию.

Нож: неудача vs удача

Миф о том, что ножи - это неудача, широко распространен в некоторых культурах. Но в других, ножи на самом деле являются удачей.

Например, в Финляндии получение пуукко (финского поясного ножа) в качестве подарка считается честью, а в Соединенных Штатах многие родители дарят ножи своим детям в качестве обряда перехода во взрослую жизнь.

Вот еще несколько мифов о ножах в других культурах:

Нож считается отличной защитой от фей и проклятий.

Нож, вставленный в изголовье кровати ребенка, должен защищать его.

Нож под кроватью матери облегчит боль при родах.

Копейка, подаренная с ножом, как бы нивелирует его негативное значение/Pixabay

Как дарить нож?

Вот почему задолго до того, как рациональность и наука начали заменять суеверия, началась традиция, в которой те, кто дарят нож, также прикрепляют монету к лезвию. Даже пять копеек подойдет. Получатель ножа затем отдает копейку дарителю, тем самым "расплачиваясь" ею за нож и сохраняя отношения в неприкосновенности.

В более современные времена копейки всегда считались удачей.

До того, как появились металлические деньги, найти любой вид металла казался удачей, даром богов. Таким образом, монета или копейка, подаренные с ножом, как бы нивелируют его негативное значение.

Таким образом, в дополнение к предоставлению получателю возможности символически купить клинок за монету, монета дает удачу, чтобы отменить неудачу ножа.

Суеверие до сих пор так хорошо известно, что японский ножовщик Масакаге держит в коробках с ножами монету в пять иен.

Так стоит ли вам включать в подарок копейку или другую монету?

В конце концов, на дворе 2020 год, и настоящий фанат знает, что качественный нож - это просто фантастический подарок. Такой презент - это не несчастье, это действительно хороший подарок нужному человеку.

Тем не менее, если вы знаете, что получатель несколько суеверен - или вы просто хотите рассказать историю с монетой с ножом - тогда подарите ему подарок, прикрепив монету.

Это может сделать ваш и без того превосходный подарок гораздо более запоминающимся.