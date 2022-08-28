Почему взрываются банки с огурцами: секрет в воде

Банки с огурцами могут взорваться даже из-за пропорций / ua.depositphotos.com

Сейчас самое время для консервации. И лучшей закуской для зимы считаются огурцы. Это продукт, который точно будет стоять до следующего лета и станет самым вкусным гостем любого праздничного стола.

Между тем, процесс консервации требует определенных навыков и умений, и нужно знать специальные лайфхаки, чтобы огурцы не взрывались.

Так почему взрываются банки с огурцами?

Прежде всего нужно знать, что банки с огурцами взрываются из-за микробов. А микробы появляются из-за нескольких причин: плохо простерилизованная банка, плохо простерилизованная крышка, плохо помытые овощи или даже специи. Именно поэтому, процессу консервации нужно уделять пристальное внимание и потратить на него достаточно времени.

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Чтобы огурцы не взрывались, опытные хозяйки оставляют огурцы на ночь в холодильнике. Причем оставить их необходимо в воде. Не забывайте, что промывать нужно не только огурцы, а и листья, которые вы кладете в банку и другие добавки.

Важно тщательно осмотреть овощи на предмет повреждений или даже царапин. Подпорченные огурцы лучше не использовать.

Еще одна причина взрыва банок с огурцами состоит в том, что хозяйка не соблюла правильные пропорции соли и сахара. Посему очень важно придерживаться рецепта.

В летнее время, а также до момента открытия банки с огурцами, нужно хранить их в прохладном месте. Подвал, погреб, холодный гараж или холодильник - прекрасно подойдут для этого.

Лайфхак: чтобы банка с огурцами точно не взорвалась, добавьте в нее любой другой овощ.

На какой день взрываются банки с огурцами?

Банки с огурцами могут взорваться уже и на следующий день после закручивания. Однако оптимальный период размножения бактерий составляет от 5 до 7 дней. Если ваши банки простояли дольше, есть шанс, что вы все сделали правильно.

Напомним, ранее Главред публиковал простейший рецепт нежинского салата на зиму из огурцов и укропа.

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