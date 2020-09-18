Признаки нарциссического домашнего насилия: топ-5

Нарциссическое насилие - это форма домашнего насилия/Pixabay

Нарциссическое насилие - это форма домашнего насилия, аналогичная более широкому эмоциональному насилию и принудительному контролю. Но что отличает нарциссическое насилие от других, на какие признаки следует обращать внимание и как получить помощь и двигаться дальше? Это все, что вам нужно знать.

Что такое нарциссическое насилие?

Нарциссическое насилие - это любой вид домашнего насилия, совершаемый кем-то с нарциссическими чертами, а это означает, что его нарциссическое поведение повлияет на его поведение по отношению к вам. "Это насилие может быть физическим, финансовым, эмоциональным или сексуальным", - объясняет Аманда Мейджор, консультант по взаимоотношениям и руководитель отдела клинической практики и качества обслуживания в Relate.

"Обычно цель обидчика - манипулировать, контролировать и внушать чувство собственной никчемности", - объясняет Амманда. Это может означать, что используемая тактика аналогична тактике принудительного контроля, говорит Бри Бончай, психотерапевт и основательница Всемирного дня осведомленности о нарциссическом насилии.

Чтобы понять нарциссическое насилие, полезно понять, что такое нарцисс и как он думает. Нарцисс часто кажется уверенным в себе, когда ему не хватает самооценки и ему трудно справляться со всем, что он воспринимает как критику. Они часто испытывают чрезмерную потребность во внимании и хотят создать чувство превосходства над другим человеком", - объясняет Амманда, и это повлияет на тактику, которую они используют для контроля над вами.

Кто может быть обидчиком?

При любом виде домашнего насилия важно помнить, что оно не всегда должно исходить от интимного партнера, хотя это наиболее распространенное явление. Нарциссический обидчик также может быть родителем, членом семьи, начальником, коллегой или "другом", - объясняет доктор Сара Дэвис, психолог-консультант и автор книги "Никогда снова: уход от нарциссического насилия и других токсичных отношений".

Каковы признаки того, что вы испытываете нарциссическое насилие?

"Нарциссическое насилие часто "невидимо", и физических доказательств этого, таких как порезы или синяки, может не быть, - объясняет доктор Дэвис. "Это означает, что никто, кроме жертвы, не видит и не подозревает это, и это может быть настолько манипулятивным, что жертвы могут быть не уверены в том, что они подвергаются насилию", - добавляет доктор Дэвис. Однако есть некоторые из признаков, на которые стоит обратить внимание.

Газлайтинг

Газлайтинг - это когда кто-то манипулирует вами, заставляя усомниться в собственном здравомыслии. Сама по себе неуверенность в себе также является серьезным признаком нарциссического насилия, говорит Бри, и может указывать на то, что у вас газлит. "Вам может быть трудно принимать решения, доверять собственному суждению и приходится ставить под сомнение большую часть своего поведения", - объясняет Бри. Этот человек может также критиковать, подрывать и унижать вас тонкими или косвенными способами, - объясняет доктор Дэвис, и это может затруднить обнаружение.

Они контролируют то, что вы делаете

"Обидчик может сказать вам, что вы можете и чего не можете делать, и кого вы можете и не можете видеть", - объясняет Амманда. Это также можно сделать тайно. "Они могут тонко намекать о ваших друзьях или социальной группе, чтобы изолировать вас", - говорит доктор Дэвис. "Например, они говорят: "Ты слишком хорош для этих друзей" или спрашивают, почему ты с ними дружишь".

"Они также могут заставить вас действовать по-своему, - добавляет доктор Дэвис, - или они вызовут беспокойство и заставят вас подчиниться".

Они действуют агрессивно

"Разногласия - это нормально в здоровых отношениях. Однако насилие - это не возражение ", - говорит Women's Aid. Важно понимать разницу между здоровым аргументом и агрессивным поведением партнера по отношению к вам. Например, любые угрозы насилием, особенно те, которые используются для контроля над вашим поведением, являются признаком жестокого обращения, говорит Women's Aid.

Они заставляют вас чувствовать, что это ваша вина

"Нарциссы никогда не берут на себя ответственность за свои действия. Они могут сказать вам, что вы слишком чувствительны, слишком остро реагируете, воображаете что-то, или будут обвинять вас и других в своих оскорбительных действиях", - говорит доктор Дэвис. Например, они могут изменить вам и сказать: "Что ж, если бы вы не сделали Х, мне бы не пришлось изменять".

"Это может затруднить обращение за помощью, поскольку вы можете отрицать или сомневаться в собственном восприятии вещей", - добавляет доктор Дэвис. Но это само по себе является большим признаком того, что что-то не так.

Вы полагаетесь на них

"Жертвы часто чувствуют себя зависимыми от своего обидчика, который будет упорно трудиться, чтобы заставить их чувствовать себя не в состоянии функционировать вдали от оскорбительного отношения, говорит Аманда, и это может сделать это особенно трудно оставить оскорбительную ситуацию. Но если это так, знайте, что всегда есть способы получить помощь.