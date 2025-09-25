Птицы атакуют людей: девушка вынуждена вешать белье во дворе в шлеме, спасаясь от сорок

Кратко:
- Нападения птиц в Австралии - явление регулярное
- Особенно активны сороки и птицы-мясники, которые защищают свои гнезда
Рутинная стирка превратилась в экстремальное приключение для молодой австралийки после того, как она решила надеть защитный шлем, чтобы развесить белье во дворе.
В видео, опубликованном в TikTok пользовательницей @gunkasey, девушка показывает, как развешивает влажную одежду. Внезапно с небес на нее стремительно пикирует птица и с силой врезается в шлем.
От неожиданности девушка выкрикнула ругательство, а "крылатая обидчица", по ее словам, будто "рассмеялась" в ответ.
Запись быстро набрала популярность: одни пользователи выразили шок, другие же поделились похожим опытом.
"У нас птицы собаку атаковали в прошлом году, пришлось везти ее к ветеринару", "Каждый сентябрь мы ждем этого сезона, и он всегда полон сюрпризов", - писали они.
Эксперты напоминают, что нападения птиц в Австралии - явление регулярное. Особенно активны сороки и птицы-мясники, которые в период размножения защищают свои гнезда. По данным платформы Magpie Alert, в этом году уже зафиксировано более 2500 нападений, и 257 человек получили травмы.
По словам специалиста по дикой природе Университета Южного Квинсленда доктора Мег Эдвардс, такие атаки связаны с брачным периодом и защитой птенцов.
"Сезон длится около шести недель, пока малыши не окрепнут, но даже в это время только около 10% сорок нападают на людей. Однако в городах, где птицы и люди теснее сосуществуют, риск выше", - объяснила она.
Ученые и защитники природы советуют жителям быть осторожными: избегать мест гнездования, носить шлемы и очки, а также обращать внимание на предупреждающие таблички.
Вас также может заинтересовать:
- В Украине заметили экзотическую птицу: куда прилетели пернатые невероятной красоты
- Зачем птицы купаются в песке: лишь единицы знают правильный ответ
- Неожиданный гость: в Украине заметили редкую краснокнижную степную птицу
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред