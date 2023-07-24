Работает безотказно: француженка рассказала, как избавиться от кухонных запахов

Интернет-бабушка Бэбс поделилась простым лайфхаком для предотвращения запахов на кухне.

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Как избавиться от кухонных запахов / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Избавление от кухонных запахов может быть простым с помощью нескольких эффективных методов таких как проветривание, удаление мусора или жира. Но если вам интересно, как избавиться от кухонных запахов при помощи лишь одного средства, то бабушка показала удивительный лайфхак.

В своем Instagram Бэбс поделилась своим лайфхаком для предотвращения запахов на кухне, который узнала от французской бабушки.

Если вы готовите что-то вонючее — в качестве примера Бэбс привела рыбу — просто поставьте миску с дистиллированным белым уксусом в проблемное место.

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Кислота в конечном итоге нейтрализует запах, поэтому ваша кухня снова будет пахнуть свежестью и чистотой.

Ранее мы писали, что в TikTok появилось видео, на котором девушка показала, как убрать неприятный запах из мусорного ведра при помощи всего двух ингредиентов.

Также мы рассказывали, что девушка показала, как легко отмыть банку изнутри. Ваша банка будет до скрипа чистой и готовой к использованию всего после нескольких манипуляций.

Смотрите видео о том, как избавится от неприятного запаха на кухне:

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