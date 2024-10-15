Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 9 секунд найти пчелу

У каждого из нас бывают моменты, когда нужно немного переключиться. В таких ситуациях можно разгадывать головоломки. Ребусы бывают разные, они хорошо тренируют смекалку и позволяют приятно провести время в кругу семьи или с друзьями. На этот раз нам нужно найти пчелу среди тюльпанов.
Головоломка от Jagranjosh достаточно непростая. Чтобы ее разгадать, нужно внимательно смотреть на картинку, разглядывать все детали, и только потом можно найти правильный ответ.
На картинке – тюльпаны разных цветов: фиолетовые, красные, желтые и розовые. Где-то среди них спряталась пчела, которую нам и предстоит искать.
Дается всего 9 секунд! Готовы? Тогда поехали!
Не удалось найти пчелу? Ловите подсказку: посмотрите вниз картинки и немного левее. Там и находится пчела. Правильный ответ обведен красным кружком.
Вы можете разгадать и другие головоломки.
Например, ребус для тех, у кого прекрасное зрение, где нужно в спальне найти корону, которая спрятана возле обычных предметов. Отыскать ее будет очень непросто.
Также можно поразгадывать оптическую иллюзию, где надо за 10 секунд найти тигра. В осеннем лесу, где зеленые листья сменяются желтыми, спрятался тигр. Шерсть животного сливается с цветом листьев, поэтому найти его будет сложно.
А еще у нас есть ребус для тех, у кого прекрасное зрение. На двух картинках показан джентльмен, который ждет своего такси. Нужно найти сразу три отличия второго рисунка от первого. Будет время подумать, ведь дается 22 секунды.
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