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Роковая ошибка кулинаров: почему желтки вареных яиц зеленеют

Марина Фурман
14 марта 2025, 09:04
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Серый или же зеленый ободок на желтке вареных яиц - это довольно распространенное явление, которое вызывает у многих беспокойство.
яйца
Как варить яйца, чтобы желток не был зеленым / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, pexels

Вы узнаете:

  • Почему желток вареных яиц зеленеет
  • Как этого избежать
  • Можно ли есть желток с зеленой оболочкой

Если вы варили яйца для салатов или бутербродов, то могли заметить, что ободок желтка иногда становится немного зеленым или даже имеет серый оттенок. На самом деле это не имеет ничего общего с самим яйцом - не нужно обвинять здесь курицу. Главред выяснил, почему на желтке яйца появляется серо-зеленая оболочка и как этого избежать.

Почему оболочка вареных яиц зеленеет возле желтка

Желток содержит в своем составе железо, которое начинает выделяться под длительным действием температуры. Когда железо вступает в химическое взаимодействием с сероводородом, в месте где желток контактирует с белком, образуется сульфид железа, который и придает желтку зеленый оттенок, передает портал All Recipes.

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Можно ли есть зеленый желток

Хоть вареные яйца с зеленой оболочкой вокруг желтка не выглядят аппетитно, однако они абсолютно безопасны для здоровья. На самом деле аминокислоты, образующие сероводород и придающие яйцам зеленый цвет, также полезны для здоровья кожи, волос и ногтей.

Как варить яйца, чтобы желток не был зеленым

Самый простой способ предотвратить появление зеленой оболочки возле желтка - это остановить процесс варки до того, как яйца переварятся (когда происходит реакция серы и железа).

Так, для полного затвердевания желтка, хватит 8 минут варки. Для закрепления результата яйцо можно поварить и несколько минут дольше. Но 12 минут - это максимум.

Как только яйца будут готовы, переместите их в миску с холодной водой и льдом, чтобы охладить их как можно быстрее. Это также облегчит очистку.

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Интересные факты о яйцах

Самыми распространенными в употреблении являются куриные яйца. Хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. Существует практика употребления яиц некоторых рептилий (например, черепах).

Несмотря на пищевую ценность яиц, их потребление может нанести вред здоровью в связи с возможностью заражения сальмонеллой или аллергией на яичные белки.

Белые яйца одинаково полезны, как и коричневые. Цвет скорлупы - это всего лишь генетический признак, он никак не влияет на питательную ценность, вкус или свежесть.

Лучшее место для яиц - холодильник. При температуре ниже 6°C бактерии сальмонеллы не размножаются.

Яйца хранятся дольше, если положить их острым концом вниз. Дело в том, что на тупом конце есть воздушный пузырь, в котором могут быть бактерии, поэтому есть вероятность, что при переворачивании они попадут в яйцо.

Яйца нельзя хранить с сильно пахнущими продуктами. Благодаря пористой скорлупе они легко впитывают посторонние ароматы.

Холестерин, содержащийся в яйцах, не опасен. Лецитин, которого много содержится в яичном желтке, помогает поддерживать уровень холестерина в норме, предотвращая развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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