С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

Стюардесса оставила Шанхай и вернулась в родную деревню разводить свиней.

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Как бывшая стюардесса заработала 28 000 долларов за два месяца на свиньях / Коллаж: Главред, фото: Weibo

Коротко:

27-летняя Ян Янси оставила работу стюардессы в Шанхае после пяти лет карьеры

В 2023 году взяла начала заниматься выращиванием свиней

За два месяца заработала более 200 000 юаней благодаря продаже свиней и монетизации в соцсетях

Уроженка провинции Хэйлунцзян (Китай) 27-летняя Ян Янси решила кардинально изменить свою жизнь. После пяти лет работы стюардессой в Шанхае она оставила престижную профессию и вернулась в родную деревню, где занялась свиноводством, пишет South China Morning Post.

Главред узнал историю бывшей стюардессы, которая стала успешным свиноводом.

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Ян пять лет работала в авиакомпании в Шанхае, но ее заработная плата иногда составляла всего 2800 юаней (380 долларов США). Живя в большом городе, она часто обращалась к родителям за финансовой помощью.

В 2022 году Ян решила оставить работу, узнав о долгах и проблемах со здоровьем матери, которая перенесла несколько операций. Поэтому женщина решила быть рядом с семьей.

"Мои родители всегда рассказывали мне хорошие новости, но скрывали плохие. Теперь я хочу быть с ними и не хочу быть так далеко от дома", - рассказала Ян.

В апреле 2023 года она начала управлять свинофермой своего родственника и разводить свиней. Ян активно делится своей жизнью в социальных сетях, демонстрируя работу на ферме, уборку и кормление животных.

Иногда женщина даже надевает элегантные платья для взаимодействия со своими животными. Ее уникальный подход и искренность привлекли внимание - сейчас она имеет 1,2 миллиона подписчиков.

Несмотря на трудности, она остается позитивной. Ян ежедневно тяжело работает на ферме, иногда даже получает травмы, но это не гасит ее энтузиазм.

"Теперь я могу остаться с родителями. Я очень счастлива и наполнена", - сказала она.

Благодаря разведению свиней, продаже скота и монетизации своего аккаунта в соцсетях, она значительно улучшила финансовую ситуацию семьи. За два месяца Ян заработала более 200 000 юаней (28 000 долларов США). В будущем она надеется расширить свою ферму, открыть специализированный магазин и отель.

Ее история вдохновила многих в Китае, где молодежь все чаще выбирает не традиционные представления о карьерном успехе, а качество жизни и личные интересы.

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Что известно о South China Morning Post? South China Morning Post - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия. Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. Сейчас издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров. Х 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.

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