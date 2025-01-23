С неба на землю: стюардесса рассказала, как заработала $28 тысяч на свиньях

Коротко:
- 27-летняя Ян Янси оставила работу стюардессы в Шанхае после пяти лет карьеры
- В 2023 году взяла начала заниматься выращиванием свиней
- За два месяца заработала более 200 000 юаней благодаря продаже свиней и монетизации в соцсетях
Уроженка провинции Хэйлунцзян (Китай) 27-летняя Ян Янси решила кардинально изменить свою жизнь. После пяти лет работы стюардессой в Шанхае она оставила престижную профессию и вернулась в родную деревню, где занялась свиноводством, пишет South China Morning Post.
Главред узнал историю бывшей стюардессы, которая стала успешным свиноводом.
Ян пять лет работала в авиакомпании в Шанхае, но ее заработная плата иногда составляла всего 2800 юаней (380 долларов США). Живя в большом городе, она часто обращалась к родителям за финансовой помощью.
В 2022 году Ян решила оставить работу, узнав о долгах и проблемах со здоровьем матери, которая перенесла несколько операций. Поэтому женщина решила быть рядом с семьей.
"Мои родители всегда рассказывали мне хорошие новости, но скрывали плохие. Теперь я хочу быть с ними и не хочу быть так далеко от дома", - рассказала Ян.
В апреле 2023 года она начала управлять свинофермой своего родственника и разводить свиней. Ян активно делится своей жизнью в социальных сетях, демонстрируя работу на ферме, уборку и кормление животных.
Иногда женщина даже надевает элегантные платья для взаимодействия со своими животными. Ее уникальный подход и искренность привлекли внимание - сейчас она имеет 1,2 миллиона подписчиков.
Несмотря на трудности, она остается позитивной. Ян ежедневно тяжело работает на ферме, иногда даже получает травмы, но это не гасит ее энтузиазм.
"Теперь я могу остаться с родителями. Я очень счастлива и наполнена", - сказала она.
Благодаря разведению свиней, продаже скота и монетизации своего аккаунта в соцсетях, она значительно улучшила финансовую ситуацию семьи. За два месяца Ян заработала более 200 000 юаней (28 000 долларов США). В будущем она надеется расширить свою ферму, открыть специализированный магазин и отель.
Ее история вдохновила многих в Китае, где молодежь все чаще выбирает не традиционные представления о карьерном успехе, а качество жизни и личные интересы.
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Что известно о South China Morning Post?
South China Morning Post - старейшая англоязычная газета Гонконга, пишет Википедия.
Была основана в 1903 году революционером Цзе Цзайтаем. Сейчас издается издательской группой SCMP Group, тираж составляет 104 000 экземпляров. Х 2013 года полный электронный архив издания доступен по подписке через информационную базу данных ProQuest.
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