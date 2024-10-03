Сбережение денег на приготовлении чая: мужчина удивил Сеть интересным способом

Этот способ сэкономить средства удивил сотни тысяч пользователей.

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На обычном чае мужчина экономит деньги / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Немало людей ищут методы, как сэкономить деньги, используя довольно типичные модели. Однако, на платформе X анонимный пользователь поделился своим очень необычным способом экономии.

Как пишет The Mirror, публикация этого неизвестного собрала почти 300 тысяч просмотров и сотни комментариев. Некоторые люди даже не восприняли всерьез этот лайфхак, однако вот в чем он заключается.

"Я постоянно ищу способы экономить деньги. Когда варю яйца, то использую кипяток из кастрюли, чтобы заварить чай. Наливаю его прямо в чашку", - написал он. видео дня

Среди пользователей разгорелась дискуссия относительно такого способа экономии. Многие считают его слишком радикальным, однако были и такие, которые предлагали альтернативные методы экономии.

"Почему бы не вскипятить чайник для чая, а уже после этого использовать воду для варки яиц?", - написал один из пользователей.

Сам автор публикации не указал, сколько ему удается экономить денег с таким лайфхаком, однако очевидно, что его можно отнести к методам максимальной экономии и бережливости.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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