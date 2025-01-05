Сложная загадка на смекалку: решить нужно за 12 секунд

Узнайте, действительно ли вы умны и находчивы, решив загадочную головоломку.

https://glavred.info/life/slozhnaya-zagadka-na-smekalku-reshit-nuzhno-za-12-sekund-10627568.html Ссылка скопирована

На решение головоломки есть всего 12 секунд / Фото: pixabay.com

Головоломки - отличный способ проверить свой интеллект и раскрыть соревновательный потенциал. Если вы готовы бросить вызов своему разуму, то попробуйте разгадать загадку, которая поставила в тупик многих мастеров головоломок.

Ответ на самом деле прост, но найти его могут лишь те, кто умеет мыслить нестандартно. Кстати, нечто подобное сайт Главред уже публиковал. Читайте материал: Собака чудом пересекла реку: нужно за 12 секунд сказать, как она это сделала.

видео дня

Новая загадка гласит: "Я не живая, но я могу умереть. Кто я?".

Мы не будем давать вам никаких подсказок, поэтому просто попробуйте догадаться.

Время на решение ограничено - у вас всего 12 секунд. И если вы справитесь с задачей, значит у вас невероятный IQ гения.

Правильный ответ: батарейка.

Ранее Главред уже предлагал вам проявить находчивость и смекалку для решения хитрой головоломки. Этот ребус смогут решить лишь те, у кого прекрасное зрение - надо за 5 секунд найти три панды.

Вам также может быть интересно:

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред