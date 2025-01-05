Сложная загадка на смекалку: решить нужно за 12 секунд

Головоломки - отличный способ проверить свой интеллект и раскрыть соревновательный потенциал. Если вы готовы бросить вызов своему разуму, то попробуйте разгадать загадку, которая поставила в тупик многих мастеров головоломок.
Ответ на самом деле прост, но найти его могут лишь те, кто умеет мыслить нестандартно. Кстати, нечто подобное сайт Главред уже публиковал. Читайте материал: Собака чудом пересекла реку: нужно за 12 секунд сказать, как она это сделала.
Новая загадка гласит: "Я не живая, но я могу умереть. Кто я?".
Мы не будем давать вам никаких подсказок, поэтому просто попробуйте догадаться.
Время на решение ограничено - у вас всего 12 секунд. И если вы справитесь с задачей, значит у вас невероятный IQ гения.
Правильный ответ: батарейка.
Ранее Главред уже предлагал вам проявить находчивость и смекалку для решения хитрой головоломки. Этот ребус смогут решить лишь те, у кого прекрасное зрение - надо за 5 секунд найти три панды.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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