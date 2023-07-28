Сорвавший джекпот британец промотал весь выигрыш: его покупки вас удивят

Марк Гардинер пожаловался, что джекпот разрушил его жизнь.

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Мужчина утверждает, что "испытание" прошел / Коллаж Главред. Фото: Lad Bible, ua.depositphotos.com

61-летний британец Марк Гардинер, сорвавший джекпот в 90-х в размере 11 миллионов фунтов стерлингов, промотал все состояние и теперь работает стекольщиком.

Как пишет Lad Bible, в 1995 году он и тогдашний бизнес-партнер Пол Мэддисон выиграли огромный джекпот в размере 22 590 829 фунтов стерлингов, который они разделили между собой.

Однако серия неудачных покупок привела к тому, что Гардинер потерял миллионы. Позже он сказал, что выигрыш джекпота "разрушил его жизнь".

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Через 21 год после случившегося Гардинер рассказал в интервью программе "Доброе утро, Британия", как лотерея изменила его жизнь. Британец, в частности, признал, что у него осталось всего "около 10 фунтов стерлингов".

Гардинер объяснил: "Ну, я сделал что-то очень непослушное с моей стороны, я потратил немного и повеселился, купил недвижимость, ездил в отпуск и покупал машины. Я не должен был тратить деньги, поэтому я прошу прощения".

Мужчина затем сослался на свой возраст и окружение.

"Ну, выигрыш таких денег, очевидно, сильно меняет вашу жизнь, и я полагаю, что на самом деле это зависит от вашего возраста, от того, когда вы выигрываете, от вашей семьи и друзей, которые вас окружают, и от того, какая семейная атмосфера", - рассказал герой.

Лучшим моментом для Гардинера было то, что у него появилась возможность лечить своих родных в самых дорогих клиниках.

Британец вложил 2 миллиона фунтов своего лотерейного выигрыша в собственную компанию, а также стал владельцем футбольного клуба в Гастингсе и дома на Барбадосе.

"Не поймите меня неправильно, если бы я выиграл в лотерею сейчас, в 61 год, я бы сделал тоже много разных вещей. Я бы бросил работу", - признался мужчина.

Лотерею Гардинер назвал "испытанием", которое, по его мнению, он прошел.

Мужчина до сих пор играет в лотерею, используя выигрышные номера, которые он использовал в 1995 году, в надежде на еще один выигрыш.

Напомним, беженец из Украины в Брюсселе внезапно выиграл в лотерею 500 тысяч евро. Имя победителя традиционно не раскрывают, но говорят, что лотерейный билет он купил на заправке всего за 5 евро (около 200 гривен).

Также "Главред" рассказывал, как бабушка, которая выиграла 500 000 фунтов стерлингов (почти 23 млн гривен) в лотерею, переехала в пентхаус.

83-летняя Шейла Гарретт сначала планировала купить на свой выигрыш бунгало, но передумала, когда узнала, что квартира на верхнем этаже в комплексе для престарелых, где она живет, выставлена на продажу. Потратила на перепланировку Шейла более 60 000 фунтов стерлингов.

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