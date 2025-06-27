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Суперголоволомка: найдите 3 отличия в картинке с моряком на корабле за 17 секунд

Виталий Кирсанов
27 июня 2025, 05:50
17
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

В сегодняшней головоломке представлены две похожие картинки моряка на корабле. Хотя на первый взгляд эти две картинки кажутся идентичными, но это не так. Между двумя картинками есть три отличия.

У вас самые внимательные глаза, если вы можете найти эти три отличия за 17 секунд.

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Только тот, кто обладает превосходным вниманием к деталям, может решить такие головоломки за отведенное время. Если вы сможете найти все различия за 17 секунд, вы будете одним из них.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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