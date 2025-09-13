Укр
Супертест на IQ: найдите 4 отличия на картинке с горами за 10 секунд

Виталий Кирсанов
13 сентября 2025, 03:30
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия, пишет Jagranjosh.

На первый взгляд, две картинки могут выглядеть одинаково, но если присмотреться повнимательнее, можно заметить небольшие, но значимые различия. Эти головоломки проверяют вашу внимательность, терпение и способность замечать мелкие детали, которые большинство людей упускают из виду.

Сегодняшняя визуальная головоломка проверит вашу наблюдательность, пока вы ищете четыре отличия между изображениями. Итак, на картинке спрятаны 4 небольших отличия. Сможете ли вы найти их все всего за 10 секунд?

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Каждое отличие добавлено намеренно, некоторые из них очень очевидны, а некоторые потребуют более пристального внимания и концентрации. Они могут включать в себя изменения в фоновых элементах, а также небольшие удаления или добавления на переднем плане.

Вам удалось найти все четыре отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

