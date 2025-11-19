Укр
Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с шахматными фигурами за 27 сек

Виталий Кирсанов
19 ноября 2025, 05:50
Головоломки повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Задания "Найдите отличия" - одни из самых популярных у читателей головоломок. Эти головоломки предлагают читателям найти едва заметные различия между двумя одинаковыми на первый взгляд картинками, пишет Jagranjosh.

Готовы к следующему испытанию? Внимательно посмотрите на две картинки с чёрными и белыми шахматными фигурами. На первый взгляд, они могут показаться одинаковыми, но при внимательном рассмотрении вы обнаружите, что на изображении спрятано 3 отличия. Сможете ли вы найти эти отличия за 27 секунд? Запустите таймер и проверьте свою остроту зрения.

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Ваша задача: найти все три отличия, прежде чем истечёт время! Различия могут быть где угодно, например, в цвете, форме или даже в расположении самых маленьких предметов. Будьте внимательны, сосредоточены и не упустите ничего из виду.

Ограничение по времени ещё больше повышает популярность этих головоломок, поскольку они проверяют ваше терпение, концентрацию и способность замечать мельчайшие детали.

Вам удалось найти все три отличия?

Поздравляем тех, кто это сделал: у вас отличные навыки наблюдения.

Те, кто не смог найти их, могут проверить решение ниже.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

18:29

Дроны летят на Москву, гремят взрывы: центральные регионы РФ под массированной атакой

18:26

Украина будет снова без света: Укрэнерго ввело графики на 19 ноября

18:22

Зачем автомобиль натирают луком - опытные водители раскрыли секрет

