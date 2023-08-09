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Ваш IQ выше среднего, если вы сможете найти вора в больнице за 8 секунд

Сергей Кущ
9 августа 2023, 17:05 обновлено 9 августа, 17:05
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В этой головоломке есть вор в больнице. Сможете ли вы поймать их всего за 8 секунд?
Оптическая иллюзия: нужно найти вора в больнице за 8 секунд
Оптическая иллюзия: нужно найти вора в больнице за 8 секунд / Фото: jagranjosh.com/

Всем нам иногда становится скучно на работе и хочется чего-нибудь, чтобы избавиться от монотонности. Для этого идеально подойдут головоломки и оптические иллюзии.

Новая головоломка, которая потребует от вас нестандартного мышления, поможет улучшить ваше внимание, пишет jagranjosh.

Вот ваше задание: Посмотрите на картинку ниже и найдите вора в больнице за 8 секунд.

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Оптическая иллюзия: нужно найти вора в больнице за 8 секунд
Оптическая иллюзия: нужно найти вора в больнице за 8 секунд / Фото: jagranjosh.com/

Если вы посмотрите на картинку выше, вы увидите мужчину, лежащего на больничной койке, за которым ухаживают три медсестры. Одна из медсестер в больничной палате украла у пациента драгоценный предмет.

Как вы уже поняли, у вас будет всего 8 секунд, чтобы обнаружить вора, так что не теряйте ни секунды и приступайте к работе.

Нашли? Если нет, то не расстраивайтесь - мы нашли вора за вас.

Ответ на головоломку
Ответ на головоломку / Фото: jagranjosh.com/

Напомним, ранее Главред рассказывал о головоломке, которая сведет с ума даже гениев: никто не может найти конверт на картинке. Эта задача заставит каждого поломать голову во время ее решения.

Также Главред рассказывал о новой оптической иллюзии, которая вызывает повышенный интерес у многих людей, поскольку задача состоит в том, что нужно найти 6 скрытых лиц. Картина является произведением известного украинского художника Олега Шупляка. Он специализируется на создании сюрреалистических картин.

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