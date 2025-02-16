Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

Виталий Кирсанов
16 февраля 2025, 22:13
47
Головоломки и оптические иллюзии улучшают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

IQ-тесты помогают проверить интеллект человека. Эти типы головоломок предлагают читателям задачи в виде головоломок с картинками. Вам нужно решить головоломку за ограниченное время. Эти задачи оценивают умственные возможности человека: логическое мышление, распознавание образов, память и аналитическое мышление, пишет Jagranjosh.

Практика этих тестов помогает развить острый ум и нестандартное мышление. Сегодняшний тест IQ представлен в виде изображения часовой башни, и вам нужно найти ошибку на картинке за 5 секунд.

Посмотрите на изображение ниже. Часы на башне показывают 2 часа дня.

видео дня

На первый взгляд сцена выглядит обычно. Но это не так. На изображении есть одна ошибка. Сможете ли вы найти ее за 5 секунд?

головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Вы заметили ошибку на картинке? Поздравляем тех читателей, кто это сделал.

У вас отличное внимание к деталям и высокий уровень интеллекта.

Те, кто не смог, могут прокрутить страницу ниже, чтобы найти решение.

Ошибка на картинке в том, что Солнце садится за горизонт, что невозможно в 14:00.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

оптическая иллюзия головоломки задача на логику
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

22:47Украина
"Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

"Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

21:13Украина
"Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

"Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

20:28Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

Гороскоп на завтра 17 февраля: Близнецам - невероятный успех, Весам - сюрприз

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 февраля: что происходит на фронте (обновляется)

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Змеям - вина, Свиньям - замешательства

Китайский гороскоп на завтра 17 февраля: Змеям - вина, Свиньям - замешательства

Последние новости

22:47

Зеленский прибыл в ОАЭ: связан ли визит с переговорами в Саудовской Аравии

22:13

Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

21:22

В Париже обсудят вступление Украины в НАТО в случае нарушения РФ перемирия – СМИ

21:13

"Мы все хотели бы": Рубио сказал, завершит ли войну встреча в Саудовской Аравии

20:30

Как правильно посадить огурец на рассаду: урожай будет уже в июне

Глаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в МюнхенеГлаза и уши Трампа и холодный душ для Европы: Рейтерович - о выступлении Вэнса в Мюнхене
20:28

"Нельзя знать наверняка": Зеленский назвал потери ВСУ и число раненых военных

20:13

Путинист Филипп Киркоров решил "добить" предательницу Лолиту - причина

20:03

В жизнь ворвется череда неудач: что категорически нельзя делать 17 февраля

20:02

Трамп спешит "положить конец войне" в Украине: Bloomberg раскрыл дату перемирия

Реклама
19:39

Почти 20-градусный мороз: в двух областях будет холоднее всего

19:33

Успех ВСУ на фронте и условия мирных переговоров: главные новости Украины (дайджест)

18:58

"Постоянно оглядываюсь": Камалию жестоко преследует бывший мужчина

18:49

Россияне шли, "как на параде": ВСУ разгромили колонну с флагами СССР на КурщинеВидео

18:44

Какие будут границы Украины после войны: Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

18:15

Украина готовит визит Зеленского в Саудовскую Аравию - главные темы переговоров

18:08

"Это очень понятно": Зеленский назвал условие "отказа" от оккупированных территорий

17:26

Нужен кетчуп: как быстро убрать накипь на кране

17:17

"Планы США по Украине нестандартны": Сикорский узнал детали тактики переговоров

17:10

Самые вкусные блины на Масленицу 2025: рецепт, который готовили в СССР

17:01

Штраф 100 тысяч евро: почему в Германии нельзя утрамбовывать мусорВидео

Реклама
16:56

Опора для близких: 5 самых надежных знаков зодиака

16:37

Ударит мороз до -21°С: аномальный холод надвигается на Украину

16:25

Встречи с россиянами не планируются, пока мы не наработаем план – Ермак

15:41

100 тысяч человек без отопления: Зеленский назвал ужасные последствия удара РФ

15:35

Чем отличаются 2 собаки: надо найти три отличия за 21 секунду

15:31

"Берегите горло и щеки": синоптики рассказали о морозной погоде в понедельник

15:27

Шольц обратился к Трампу и сделал заявление по Украине

15:20

Как закончится война в Украине: президент Финляндии очертил три ключевых этапа

14:40

Берем 4 куска мяса и готовим кулинарный шедевр - мясные рулетики без заморочекВидео

14:38

Хотят закрепиться: оккупанты с техникой прорвались в Новоселку

14:28

"Его больше нет, смерть": путинист Зверев сообщил о "страшном горе"

14:25

Атака РФ на Николаев: враг повредил ТЭС, 46 тысяч абонентов остались без тепла

13:45

В сыре начали находить белые кристаллы: что это такое и для чего они нужныВидео

13:21

Трамп готовит катастрофический план для Украины: The Telegraph узнал детали

13:13

"Оккупанты получили взбучку": ВСУ освободили село вблизи Покровска

12:56

"Спланированная акция": названа цель жестких заявлений США на конференции в МюнхенеВидео

12:50

Финансовый гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

12:47

Леся Никитюк показалась с женихом на фоне слухов о беременности - детали

12:39

Гороскоп Таро на неделю с 17 по 23 февраля: Львам - возможности, Девам - романтика

12:20

Мощный взрыв в Смоленске: под удар попал важный завод РФ

Реклама
12:17

Количество погибших военных резко возросло: новые детали теракта в НиколаевеВидео

12:13

Закуска просто ошеломит: вкусный рецепт простых тарталеток с 1 секретным ингредиентом

12:07

"С Дмитрием уже все": жена Дмитрия Комарова подогрела слухи о разводе

11:59

Украина ошеломлена предложением Трампа по недрам: в WP раскрыли детали

11:43

Копия мама: Ефросинина показала редкое фото взрослой дочери

11:31

Любовный гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля

11:29

В одной из областей Украины произошло землетрясение - что известно

11:23

"И любовь настоящая": Тина Кароль раскрыла тайну своей личной жизни

10:45

РФ запустила по Украине более 140 дронов и баллистику: есть пострадавшиеФото

10:42

Гороскоп на неделю с 17 по 23 февраля: Тельцам - встреча, Раку - разочарование

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять