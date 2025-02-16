Визуальный тест на IQ: найдите ошибку на картинке с башней за 5 секунд

Головоломки и оптические иллюзии улучшают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

IQ-тесты помогают проверить интеллект человека. Эти типы головоломок предлагают читателям задачи в виде головоломок с картинками. Вам нужно решить головоломку за ограниченное время. Эти задачи оценивают умственные возможности человека: логическое мышление, распознавание образов, память и аналитическое мышление, пишет Jagranjosh.

Практика этих тестов помогает развить острый ум и нестандартное мышление. Сегодняшний тест IQ представлен в виде изображения часовой башни, и вам нужно найти ошибку на картинке за 5 секунд.

Посмотрите на изображение ниже. Часы на башне показывают 2 часа дня.

видео дня

На первый взгляд сцена выглядит обычно. Но это не так. На изображении есть одна ошибка. Сможете ли вы найти ее за 5 секунд?

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Вы заметили ошибку на картинке? Поздравляем тех читателей, кто это сделал.

У вас отличное внимание к деталям и высокий уровень интеллекта.

Те, кто не смог, могут прокрутить страницу ниже, чтобы найти решение.

Ошибка на картинке в том, что Солнце садится за горизонт, что невозможно в 14:00.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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