Загадка для настоящих детективов: нужно за 5 секунд найти петуха на картинке

В повседневной жизни иногда даже самые очевидные вещи остаются незамеченными, поэтому время от времени важно уметь сосредотачиваться и обращать внимание на детали. Главред нашел интересное задание, которое поможет потренировать вашу ловкость и концентрацию.
На картинке ниже вы увидите сцену с домашними птицами. Но вот в чем неожиданность: среди кур прячется петух, и ваша задача - найти петуха, пишет Japran Josh.
Если вы уверены в своих силах, тогда включайте таймер и начинайте решать задачу. Время на выполнение ограничено, у вас есть всего лишь 5 секунд.
Если вы нашли петуха, поздравляем - ваши детективные навыки на высоте!
Если нет, не расстраивайтесь. Продолжайте решать головоломки, и вскоре вы станете настоящим мастером в обнаружении скрытых деталей.
Ниже можете проверить свой ответ.
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Что такое головоломки?
Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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