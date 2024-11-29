Загадка для настоящих детективов: нужно за 5 секунд найти петуха на картинке

Непросто будет среди огромного количества домашних птиц заметить одного петуха за 5 секунд.

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Головоломка для внимательных / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Japran Josh

В повседневной жизни иногда даже самые очевидные вещи остаются незамеченными, поэтому время от времени важно уметь сосредотачиваться и обращать внимание на детали. Главред нашел интересное задание, которое поможет потренировать вашу ловкость и концентрацию.

На картинке ниже вы увидите сцену с домашними птицами. Но вот в чем неожиданность: среди кур прячется петух, и ваша задача - найти петуха, пишет Japran Josh.

Головоломка / фото: Japran Josh

Если вы уверены в своих силах, тогда включайте таймер и начинайте решать задачу. Время на выполнение ограничено, у вас есть всего лишь 5 секунд.

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Если вы нашли петуха, поздравляем - ваши детективные навыки на высоте!

Если нет, не расстраивайтесь. Продолжайте решать головоломки, и вскоре вы станете настоящим мастером в обнаружении скрытых деталей.

Ниже можете проверить свой ответ.

Ответ к головоломке / фото: Japran Josh

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Что такое головоломки? Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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